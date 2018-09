Under et banner af politisk korrekthed, identitetspolitik og et rodfæstet humanistisk verdensbillede fører venstrefløjen sig frem på den politiske og kulturelle slagmark. Heroisk garderer den sig med tolerance og mangfoldighed i forsøget på at afskærme sig fra højrefløjens fremmarch.

På trods af ihærdige anstrengelser har de imidlertid måtte vige for deres modparts politiske gennemslagskraft. En strammere flygtningepolitik, ghettoplanen, burkaforbuddet og nu måske også et nyt politisk tiltag - hvor asylsøgere officielt skal give hånd for at få statsborgerskab – udgør alle en skamplet på deres ideologiske vision om et multikulturelt Utopia.

Man skulle umiddelbart tro, at forkæmperne for godhedsindustrien ville træde et skridt tilbage og spørge sig selv, hvorfor opbakningen til den nuværende politiske udvikling i Danmark er så stor. Men ak. I stedet har de rullet det tunge skyts i stilling for at bekæmpe den politiske proces: offermentaliteten.

Som en trojansk hest har denne attitude lusket sig ind i integrationsdebatten.

Forhenværende grænser mellem følelser, politiske overbevisninger og den konkrete virkelighed er i stigende grad begyndt at overlappe hinanden, hvilket følgeligt har banet vejen for en unuanceret samfundsdebat, hvor rationalitet og objektivitet nu udfordres af meningsløse postulater, som i højere grad er baseret på egne værdisæt frem for faktuelle kendsgerninger.

Faktum er, at størstedelen af den danske befolkning deler et højreorienteret synspunkt, når det gælder en strammere udlændinge- og integrationspolitik.

En undersøgelse fra TNS Gallup i 2017 viser, at to af tre danskere vil begrænse indvandringen fra muslimske lande. I en meningsmåling foretaget af Epinion – fra samme år – ønskede 62 pct. af danskerne at forbyde både burka og niqab.

Overordnet skal man være ubegribelig naiv, hvis man ikke tror, at mistroen til flygtninge hænger sammen med kendsgerningen om, at både hver anden voldtægtsdømte i Danmark er indvandrer eller efterkommer, samt at den stigende kriminalitetsrate i Europa skal ses i lyset af flygtningekrisen.

Men hvorfor bliver denne deprimerende virkelighed ikke anerkendt af venstrefløjen? Nu er det jo sådan, at faktuelle kendsgerninger ikke tager hensyn til hverken følelser eller idépolitiske værdier.

Alligevel er modstandere af den nuværende politiske linje begyndt at analysere sig frem til en alternativ realitet, hvor regeringens seneste ”antimuslimske” og ”antidemokratiske” integrationstiltag angiveligt er et vidnesbyrd om, hvorledes flygtninge og andengenerationsindvandrere tages som gidsler af en intolerant og etnocentrisk højrefløj, hvis symbolpolitiske tiltag står i stærk kontrast til grundlæggende danske værdier.

Hvorfor skal denne offermentalitet, svøbt i en kåbe af følelsespornografi, indlemmes i debatten? I et demokrati burde minoriteten vel anerkende majoritetens valg og forholde sig til reelle fakta?

Egentlig er idéen bag offermentaliteten jo et genialt træk. For med offerpositionen kommer der moralsk magt.

Og med moralsk magt kommer der en moraliserende overlegenhed.

Jo mere en gruppe eller et individ cementerer deres offerposition, jo større er forudsætningen for, at modstandere bliver et vidnesbyrd om intolerant dominans. Og i nutidens samfund, hvor minoriteten er blevet den nye majoritet, er dette et yderst effektivt træk.

Men måske burde disse grupperinger hellere forholde sig til den samfundsmæssige og politiske virkelighed frem for deres egen. Danmark er et af de mest mangfoldige og tolerante lande i verden. Integrationsmulighederne i Danmark er også blandt de bedste i EU. Dette er et faktum.

At majoriteten af den danske befolkning så deler et stramt udlændingepolitisk synspunkt, gør dem ikke til fascister, antidemokrater, eller hvad der nu gemmer sig af andre udtryk i humanisternes berømte diskussionsguide:

Alle, som er uenige med mig, er nazister.