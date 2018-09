En ny måling foretaget af Megafon viser, at kun hver fjerde dansker mener, at den offentlige sektor sikrer ældre en værdig alderdom. Dette burde i sig selv være alarmerende for enhver regering, der ønsker at bevare regeringsmagten efter næste valg, men det lader ikke til, at VLAK-regeringen har taget den demografiske udvikling seriøst, når man ser på deres finansudspil.

Gennem de seneste år er der skåret seks millioner hjemmehjælpstimer væk, selvom antallet af både ældre og demente i dag er støt stigende. Det er især på ældreområdet, at man de seneste par år virkelig har kunnet mærke besparelserne.

Det er, som om regeringen slet ikke forholder sig til, at vi i fremtiden vil have flere ældre, men ikke flere penge, og det er et problem, for uden penge kan vi ikke sikre de ældre en værdig alderdom.

I stedet for at afsætte penge til faste teams prioriterer regeringen at bruge flere vikarer i ældreplejen. Det kan ikke være rigtigt, at de ældre hver gang bliver modtaget af en ny hjælper, som hverken kender til den ældres historie eller helbred. Det skaber utryghed for de ældre.

Jeg synes, det er vigtigt, at vi tilbyder de ældre en garanti for, at pengene i fremtiden også vil følge det stigende antal ældre – en såkaldt ældregaranti. Dermed undgår man, at der sker en skævvridning blandt de ældre og sikrer, at de laveste socialgrupper får samme behandling som de højere socialgrupper.

Det er vigtigt for mig, at danskerne i fremtiden kan få den hjælp, som de har brug for, og derfor skal velfærden ikke forringes, som regeringen ellers lægger op til i finanslovsudspillet. Idéen om en ældregaranti deles af både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Alligevel stemte Dansk Folkeparti imod et SF-forslag, som skulle sikre, at budgetter til ældreplejen følger den demografiske udvikling. Jeg håber, at vi nu endelig kan samle kræfterne og løse problemet. Det er nemlig en forudsætning for, at vi kan genskabe trygheden i ældreplejen.

De seneste tre år har der desværre manglet mere end 4 mia. kr. Regeringen har nedprioriteret velfærd i ældreplejen. Og de fortsætter. Derfor er det også nødvendigt, at den offentlige sektor får tilført flere penge. De seneste tre år er gruppen af ældre over 75.000 steget med 95.000. Hvis befolkningsudviklingen fortsætter sådan uden de nødvendige penge, er det ikke muligt at sikre den samme velfærd til borgerne.

Regeringen forsøger med deres finanslovsudspil at tegne et billede af, at de prioriterer velfærd højt, og Kristian Jensen er ligeledes blevet citeret for, at det er borgerligt at prioritere velfærd.

I virkeligheden ser billedet dog helt anderledes ud. Den demografiske udvikling har oversteget de penge, som regeringen har afsat til velfærden, og derfor vil ældreområdet og kernevelfærden også i fremtiden blive mere og mere udhulet. Det kan vi simpelthen ikke være tilfredse med, selvom Thyra Frank godt nok mener, at regeringen er på vej i den rigtige retning.

Lad os nu sikre de ældre en værdig alderdom, og lad nu vores kære ældreminister forstå, at det nu engang også er hendes opgave at have fokus på de ældre.

Ældregarantien er en forudsætning for, at der overhovedet er tid og mulighed for andre indsatser på ældreområdet. Hverdagen for de ældre bør komme først. I hvert fald før milliardstore skattelettelser.