Det er intet mindre end skamfuldt, at Danmark har lukket for modtagelse af kvoteflygtninge. Ikke mindst set i lyset af at 2.597 udlændinge i 2017 fik lov at komme ind over den danske grænse og søge asyl.

Man er jo ikke længere flygtning, når man efter at have passeret fem-seks sikre lande når frem til den danske grænse. Så er man immigrant, der koldt og kynisk har udset sig Danmark som det mest fordelagtige sted at slå sig ned. Og har folk først sat foden på dansk jord, er det næsten umuligt at få dem til at forlade vort land, selv om de ikke er berettiget til asyl.

Men det var måske kvoteflygtninge, Lars Løkke Rasmussen tænkte på, da et af hans mange valgløfter lød på »en straksopbremsning af flygtninge«. Det ”glemte” han bare at fortælle den danske befolkning. Det virker, som om lidt for mange af vore politikere har mere travlt med at tænke på deres egen fremtid end på Danmarks og danskernes ve og vel.

Oven i de 2.597 personer, der i 2017 fik asyl, blev 7.493 familiesammenført. Det vil sige, der skulle skaffes boliger til næsten 10.000 mennesker. Det svarer til en middelstor provinsby. Dertil kommer skoler, børnehaver, vuggestuer osv. Listen er lang. Alle disse mennesker belaster vores i forvejen betrængte økonomi. Ikke så sært, at der skæres ned alle vegne for danskernes vedkommende.