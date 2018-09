I mange årtier er alt det vand, der pumpes ud fra danske vandværker, blevet renset. Derfor er det forkert at skrive om ”urenset” og rent drikkevand direkte fra undergrunden.

Det er et spørgsmål, hvad der renses for, og her er det selvsagt rigtigt at rense, også for alle former for rester af bekæmpelsesmidler. Jeg tror ikke, at man kan finde et eneste vandværk i Danmark, der pumper vand ud, som ikke er renset.