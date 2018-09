I den politiske debat hører man ofte politikere fra begge sider af folketingssalen, der tordner imod den sociale arv. For stort set alle partier gælder det, at kampen mod den sociale arv – og især den ”negative” sociale arv – er en del af deres politiske program.

Formålet er klart: at sikre, at alle børn og unge kan vokse op i Danmark med den samme frihed og de samme muligheder, uanset deres forældres baggrund og sociale status.

Det er selvfølgelig i sig selv et hæderligt formål. Problemet er, at politikernes kamp mod social arv er blevet en kamp mod det ganske almindelige liv, som langt de fleste danskere lever.

Når politikerne taler om at bryde den ”negative sociale arv” på uddannelsesområdet, handler det oftest om, at arbejderbørn skal blive akademikere. Logikken er, at hvis man bare tager så lange uddannelser som muligt, så ligger vejen til Paradis åben for alle.

Det er trist – og det er faktisk også farligt.

Kampen mod social arv må og skal være kampen mod et dårligt liv. Kampen mod social arv må og skal være kampen mod et dårligt liv.

I Danmark kommer vi i 2025 til at mangle mere end 70.000 faglærte – specielt inden for industri og byggefag. Vores eksport, velstand og velfærd er truet på livet, og flere virksomheder kan i de kommende år blive nødt til at forlade landet, hvis ikke de får den arbejdskraft, de har brug for.

Mange af disse virksomheder er placeret i landområderne, og forsvinder de, fordi den uddannede arbejdskraft ikke findes, vil det blot accelerere afviklingen rundt omkring i landområderne. Vi står altså over for en potentielt stor økonomisk og social katastrofe, som ingen kan overskue konsekvenserne af.

Derfor giver det ikke mening, at politikerne bliver ved med at puste til uddannelsessnobberiet i vores samfund og føre en antisocial arvpolitik, der i virkeligheden bare handler om, at børn af faglærte og ufaglærte skal læse teatervidenskab på Københavns Universitet.

Virkeligheden skriger på, at langt flere unge – både børn af faglærte, ufaglærte og akademikere – bliver industriteknikere, maskinsnedkere, tømrere og smede. Ikke at unge pr. automatik bare smider deres forældres uddannelsesmæssige baggrund væk.

Debat: SU er enormt vigtig for mønsterbrydere

Misforstå os ikke: Vi ønsker også, at alle unge har muligheder og frihed til at vælge den uddannelse og det liv, de ønsker sig. Er du født i misbrugshjem med forældre, der er analfabeter, eller i et hårdt boligområde, kæmper vi selvfølgelig for, at du får mulighed for at vriste dig fri af den baggrund og ikke lade den tynge dig ned i resten af dine dage.

Kampen mod social arv må og skal være kampen mod et dårligt liv – for så giver det mening!

Men vi accepterer ikke, at det er et dårligt liv at tage en faglært uddannelse. Vi accepterer ikke, at kun akademiske uddannelser er vejen frem. For os handler den politiske kamp for det gode liv om at forbedre tilværelsen for alle mennesker – ikke tvinge dem til at tage lange uddannelser, de alligevel ikke kan bruge til noget.

Så ender vi nemlig med at undertrykke en meget stor gruppe mennesker i vores samfund, som ville blive lykkelige med en faglært uddannelse, men presses væk fra et reelt uddannelsesvalg.

Kampen mod social arv må aldrig være en flot overskrift, der i virkeligheden dækker over undertrykkelse af menneskers frihed og muligheder.