Så konstateres det igen, at seksualundervisningen i folkeskolen er næsten ikke til stede, og den, der måtte være, er alt for ringe. Sådan har det altid været.

Hvis seksualundervisningen er blevet givet, så skyldes det den enkelte lærer. I stedet for at erkende det og gøre noget ved problemet ved at båndlægge timer på seminariet til faget, skydes det igen og igen til hjørne, indtil næste undersøgelse kommer, så sker det igen.

Kort sagt så er faget ikke vigtigt nok, eller hvad? Jo, det er vigtigt, men svært pædagogisk at angribe for en lærer, som måske ikke tør af personlige årsager. Så lad andre komme til.

Tilbage i slutningen af sidste årtusinde blev der nedsat et udvalg, hvor jeg var så heldig at blive udpeget. Det hed noget så kryptisk som handleplansudvalget for nedsættelse af antallet af provokerede aborter.

Vi barslede med en flot rapport, hvori der var de fineste vejledninger til, hvordan man implementerede seksualundervisningen i folkeskolers ældste klasser og de gymnasiale skoler, hvor man jo netop har brug for den.

Blev den så brugt? Næh, den var for kontroversiel. Mange husker sikkert en cd-rom som daværende sundhedsminister Lars Løkke fik forbudt, som bare var et element. Der var masser af sundhedsfaglige input, men nej, så hellere fortsætte med ingenting.

Det samme nej blev givet til projektet "sexualisterne" fra Ungdomsringen, som var en stor succes og besøgte mange tusinde unge i ungdomsklubber og skoler. Det gør de stadigvæk, men i meget mindre omfang.

Så hvad skal der til for at få seksualundervisningen på dagsordenen i de i forvejen pressede skoler? Svaret er, at man ikke ønsker seksualundervisningen programsat i de ældste klasser, som i disse pornotider i den grad har brug for at kunne skelne virkelighed fra fiktion.

Men kære politikere, så sig dog det og vær troværdig, i stedet for hver gang gryden med sex koger over at henholde jer til, at det skal man da også have gjort noget ved, som man har gjort siden 1950'erne.