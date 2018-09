Det er meget svært at forstå, hvad der er op og ned i denne landsholdskonflikt, men to ting fatter jeg ikke:

1. At en konflikt skal køres op igen et minut i 12. Hvem har ansvaret for, at man ikke gik i gang kort tid efter damelandsholdets fadæse? I har haft masser af tid. Og var det kørt ud af sporet, havde der været tid til at få en mægler ind som opmand.

2. Netop en mægler og nye forhandlere kunne måske hjælpe. Der er for mig ingen tvivl om, at begge parter kunne trænge til nyt blod og en kompetent mægler. For dansk fodbold er det allerede en katastrofe ... Vi er tykt til grin.

FCK-slovak om konflikt: Sker kun i Danmark og Afrika

Som jeg ser det, har landsholdet og ikke mindst Mads Øland fra Spillerforeningen sikkert fået lavet en for god aftale sidst. Og hvis det er tilfældet, kunne en mægler måske kigger på aftalerne i diverse andre lande og gøre, ikke mindst for Øland, klart, at den går ikke.

Desværre er det jo sådan, også lidt for mig, at landsholdsspillerne er vores idoler, og derfor er det i den brede befolkning, mens DBU er skurken – jeg er ikke længere sikker på, at det helt forholder sig sådan.

Hvad er perspektiverne? Kan det ende i et lovindgreb? Hvis der ikke sker noget ganske drastisk i løbet af yderst kort tid, er katastrofen en realitet. Så kære DBU, og ikke mindst kære spillere, vil I sætte al det over styr (jeg er seriøst bange for, at Øland vil)? Som (normalt) kæmpe fan af landsholdet kan I ikke være det bekendt.