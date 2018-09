Faglærte er rygraden i Produktionsdanmark, men alligevel lægger regeringen i sit seneste finanslovsforslag op til at fortsætte de massive besparelser på erhvervsuddannelserne. Statsministeren har ellers flere gange talt om at give væksten flyvehøjde, når han har talt for lettelser af topskatten.

I regeringens finanslovsforslag skriver finansministeren, at Danmark som en lille åben økonomi er afhængig af et konkurrencedygtigt erhvervsliv, som regeringen nu vil understøtte ved at sænke afgiften på f.eks. mousserende vin. Men ville regeringen for alvor gøre noget for produktionsvirksomhederne, skulle den opprioritere erhvervsuddannelserne i stedet for at skære på dem.

Frem mod 2025 vil vi i Danmark ifølge AE mangle 30.000 faglærte jern- og metalarbejdere. Den udvikling kan man f.eks. spore blandt industriteknikere. I perioden 2011-2017 har vi kun uddannet 1.700 nye industriteknikere, mens 4.800 er gået på efterløn eller pension. Vi har med andre ord et stort efterslæb og en udfordring med at tiltrække unge mennesker til erhvervsuddannelserne.

I stedet for at spare bør vi investere i erhvervsuddannelserne. Vise de unge, at der er masser af muligheder i at tage en håndværksmæssig uddannelse. Uddannelser, som giver både spændende jobmuligheder, pæn løn og gode muligheder for at opkvalificere sig og læse videre. Herigennem kan vi tilskynde unge mennesker til at søge ind på en erhvervsskole.

Lykkes vi ikke med at få uddannet de mange faglærte inden for industrien, kan det blive en barriere for Danmarks fremtidige vækst. En barriere som ifølge AE potentielt kan koste samfundet op mod 26 mia. kr. i 2025. Derfor vil vi opfordre regeringen til, at de kommende besparelser på erhvervsuddannelser fjernes. Det er det, der vil give væksten flyvehøjde, understøtte erhvervslivets konkurrenceevne og dermed sikre Danmarks fremtidige velstand og velfærd.