Nu byder regeringen nok en gang ind med en gratis omgang. Jeg spørger bare, hvad opnår man ved at kræve, at nye statsborgere absolut skal give hånd ved den kommende statsborgerskabsceremoni. Skulle det holde nogen fra at søge dansk statsborgerskab?

De udanske elementer, man åbenbart håber at holde ude på den måde, tror jeg helt ærligt er villige til at give fanden hånden. Det forslag er en gang varm luft. Hvis man mener noget med det, bør man i stedet hurtigst muligt se at få præciseret, at f.eks. en arbejdsgiver ikke risikerer bøder for at afvise personer, som ikke vil give hånd eller på anden måde afviger på grund af religion. Og ikke mindst skal det være tilladt at sige det.