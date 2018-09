En ny bølge har været der før: Learning by doing-metoden blev introduceret for 100 år siden

Når man bliver ældre, hænder det, at man synes, at man har oplevet noget før.

Sådan havde jeg det, da jeg læste Soulaima Gouranis klumme ”Straight talk” sidste uge, hvor hun slår et stort slag for ”unschooling”, at forældrene trækker deres børn ud af skolen. Ikke for selv at undervise dem, men fordi »børn vil lære de ting, de har brug for, når de har brug for det.«.

Af hendes kommentar kunne man tro, at ”unschooling” er noget nyt, men det er det ikke. Erfaringspædagogik, hun kalder det »erfaringsbaseret læring«, er en metode, som amerikaneren John Dewey introducerede for 100 år siden.

”Learning by doing” blev metoden også kaldt, da han mente, at man lærer ved at gøre sig sine egne erfaringer. Dewey fik en renæssance på 1970’ernes danske venstrefløj. Ivan Illich, et andet venstrefløjsikon fra 1970’ernes pædagogiske debat, var inde på noget af det samme i bogen "Unschooling Society" (udkom på dansk som "Det skoleløse samfund").

Konsekvensen af erfaringspædagogik og "unschooling" er skrotning af bøger og boglig viden - og af undervisere og undervisning.

Jeg kan følge erfaringspædagogerne et stykke af vejen.

Hvordan lærer et barn at gå? Lægger forældre sig på gulvet og kravler foran vidunderet? Nej, barnet begynder selv på et tidspunkt at gøre kravlebevægelser og behersker hurtigt kravleriet til perfektion. På samme måde lærer det at gå: uden at have læst en instruktionsbog (men dog med nogen hjælp fra forældrene).

Dyne-Larsen og andre dygtige foretageres succes skyldes, at de har gjort sig deres egne erfaringer og været i stand til at lære af egne fejl. Men hvis jeg ikke husker forkert, gik Dyne-Larsen på handelsskole og havde en læreplads, før han byggede sin virksomhed op, så han har ikke udelukkende og uden at vide det fulgt Dewey.

Han har skrevet en bog om sit liv som foretager, og andre har nok læst den for at gøre ham kunststykket efter.

I sommerferien 1971 var min søster og jeg i Paris. En af de større oplevelser var Jeu de Paume-museet med impressionistiske maleres farveorgier.

Vi havde selv planlagt programmet, dvs. uden hjælp fra lærere – eller vores landmandsforældre, der kan have kendt til kunst fra højskoleophold – (må have glædet Dewey), men havde konsulteret bøger (ville det have skuffet Dewey?) om Paris.

Som led i realskolens undervisning var vi blevet introduceret til vor hjemby Vejens Hansen-Jakobsen-museum, hvorfra vores interesse for malerier kan stamme.

I den virkelige verden kan man altså ikke undvære boglig viden og undervisere. Og internt i Larsens virksomheder undervises eller trænes personalet sikkert i kundepleje mv. Hvad er målet ifølge Soulaima Gourani med "unschooling"? At få succes.

Tænker man i forretningsbaner, er det vel korrekt, men som lærer og menneske, synes jeg, det er et tyndt formål. Formålet med indlæring, uanset metode, er at blive klogere på verden: den fysiske, den menneskeskabte og andre verdener og blive i stand til selv at finde oplysninger om og handle i den.

Livet er for Soulaima Gourani erhvervslivet. Letvægtsliberalisme eller vitaminfattig liberalisme vil jeg lidt respektløst kalde den liberalisme.

Hendes "Straight talk" er en peptalk for et skoleløst samfund, ikke et tankevækkende indspark om at blive klog på verden.