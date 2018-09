Jeg kan ikke blive klog på den danske regering. Den 29. august udtalte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sig meget anerkendende om, at Danmark for 75 år siden fravalgte samarbejdspolitikken og øgede modstanden mod besættelsesmagten Tyskland.

To dage senere udtalte udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) sin tilfredshed med, at EU bl.a. på dansk opfordring nu vil presse det palæstinensiske selvstyre til ikke at støtte familierne til palæstinensiske modstandsfolk, som er blevet dræbt eller er taget til fange af besættelsesmagten Israel. At regeringen i samme uge både kan gå ind for at modarbejde den palæstinensiske befrielseskamp og skamrose den tidligere danske, må kræve stor politisk fleksibilitet eller nok mere præcist: principløshed.