FDM og Landbrug & Fødevarer råber vagt i gevær: Det bliver nok endnu et år med transportpolitikken i slæbegear

Er du også træt af at sidde i kø? Det er vi mange, der er. Hvad enten det er på vej til og fra arbejde, mens vi er på arbejde, eller når vi holder fri. Desværre bliver problemet ikke mindre. Trafikken vokser i disse år med fornyet hast, og prognoserne tegner et dystert billede. Frem mod 2030 vil trængslen i gennemsnit stige med hele 66 pct.

Det stigende problem med bilkøer er ikke kun et problem for den enkelte dansker, der grundet spildtiden i trafikken kan arbejde mindre og have mindre fritid. Trængslen rammer også i høj grad erhvervslivet, herunder ikke mindst fødevareklyngen, der står for godt hver fjerde lastbil på de danske veje.

Denne transport af danske fødevarer er grundlaget for et erhverv, der beskæftiger næsten 190.000 og genererer en eksport til en værdi af 166 mia. kr. Hvert år spilder danskerne millioner af timer i trafikken – den danske fødevareklynge alene bruger 400.000 timer ekstra i trafikken på grund af trængsel, og det tal vil kun stige, hvis ikke Christiansborg for alvor begynder at fremtidssikre den danske infrastruktur.

Store tal får S og V til at åbne pungen: Ny bro kan spare bilister for 1,4 mio. timer i bilkø om året Der er så store tidsbesparelser ved nye vej- og broprojekter, at både S og V vil have sat mere og hurtigere gang i byggeriet af veje, broer og tunneller.

Derfor er det nødvendigt, at Christiansborg sætter foden på speederen og prioriterer udviklingen på de danske veje. Når de kommende års økonomiske råderum i finanspolitikken skal prioriteres, er det vigtigt for politikerne at huske, at en bedre infrastruktur er selve grundlaget for den økonomiske vækst.

Uden god mobilitet er det danske arbejdsmarked mindre fleksibelt og konkurrencedygtigt. I en tid med mangel på arbejdskraft giver gode veje og høj fremkommelighed danskerne mulighed for at pendle til arbejdspladser længere fra deres hjem – og til de job, der ligger uden for de store byer.

Infrastrukturen har derfor både direkte og indirekte stor betydning for Danmarks konkurrenceevne. En god infrastruktur er nødvendig, hvis Danmark skal fastholde vores konkurrenceposition ift. andre udenlandske mastodonter.

Som det ser ud nu, venter endnu et år med transportpolitikken i slæbegear, men vi håber, at politikerne snarest vil prioritere den danske infrastruktur. Hvis Danmark skal være beredte på morgendagens udfordringer, er det nødvendigt at kickstarte transportpolitikken. Der er behov for en visionær masterplan for nationale infrastrukturinvesteringer, så pengene investeres der, hvor effekten på trængslen er størst. Til gavn for erhvervsliv og pendlere.