Det ser ud til, at niveauet af flystøj fra de nye F-35-jagerfly helt har fået både Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen til at glemme, at de er sat i verden for også at forsvare de gode mennesker i Skrydstrup og omegn – hver dag.

Tak for den stædige dækning og afdækning af dette betændte forløb. Skam få alle, som har tilbageholdt de reelle oplysninger om støjbelastning fra flyene.