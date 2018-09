Debat: Sundhedsplejersker er et 40-årigt forbillede

I disse år fejrer vi 40-årsjubilæet for de danske sundhedsplejersker. Et fællesskab af dedikerede fagfolk, der står på spring for at støtte os fra vores første spæde tid som lille ny i den store verden og som nybagte forældre. De fleste af os husker kun sporadisk vores egen tidlige barndom, men mange af os husker som nybagte forældre følelsen af tryghed, når sundhedsplejersken kom på besøg.

De danske sundhedsplejersker har en helt særlig rolle. De træder til i en afgørende periode for børnefamilier og sikrer børnenes trivsel og udvikling. De følger og støtter familier med gode råd, sunde rutiner og ny viden, så mistrivsel hos både barnet og de nybagte forældre undgås, hvor der er en risiko for dette.

Derfor er sundhedsplejen efter min mening et af de mest betydningsfulde initiativer for forebyggelse i nyere tid. Deres store indsats er klasseeksemplet på et nært sundhedsvæsen, hvor sundhedsplejerskerne tager over, hvor jordemødrene slap – en nær indsats, hvor kommuner og hospitaler arbejder sammen.

Som mor oplever jeg selv, hvordan dygtige sundhedsplejersker yder deres bedste. Først for, at mine børn fik en god start på livet, og siden for, at de forsætter med at trives og udvikle sig. Som ny og uerfaren mor er det en vigtig hjælp, at nogen står parat med svar, når spørgsmålene opstår. Det gjorde sundhedsplejerskerne for mig, og det gør de hver dag til gavn for forældre i Danmark.

Som formand for regionerne glæder det mig, at jordemødre og sundhedsplejersker mange steder har et godt og tæt samarbejde om f.eks. fødselsforberedelse og særlige indsatser for sårbare gravide.

Sammen kan de målrette tilbud og forløb til den enkelte gravide og de enkelte familiers behov. Jeg ser for mig, at endnu flere samarbejder kan medvirke til en tryg start på livet for alle børn og deres familier.

Sundhedsplejerskernes indsats vil vi i Danske Regioner gerne hylde som et forbillede for fremtidens sundhedsvæsen. Sammen med jordemødrene og almen praksis skaber sundhedsplejerskerne en helhedsorienteret indsats, der foregår helt tæt på borgerne med fokus på sundhed og forebyggelse. Derfor skal der først og fremmest lyde et stort tillykke, men også en tak for sundhedsplejerskernes store indsats de seneste 40 år og i fremtiden.