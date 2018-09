I et indlæg i JP forleden finder Erik Bach, fhv. formand for Patientforeningen, det forkert, at læger får et rådighedsbeløb pr. patient. Jeg mener, at det er en meget forenklet måde at anskue sagen på. Lægen skal jo stå til rådighed med klinik, personale, medicin osv. for alle 1.634 patienter – uden at vide, hvor mange og hvor tit disse møder op i konsultationen.

Med et rådighedsbeløb til lægen er der sikkerhed for, at man som patient får den nødvendige behandling. Jeg betragter beløbet som en slags forsikring. Jeg tvivler på, at det ville blive billigere, hvis stat eller kommune skulle drive klinikkerne. DSB stiller jo også tog til rådighed uden at vide, om der kommer passagerer. Det betaler vi jo også for.