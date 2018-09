Før jeg flygtede til Danmark for cirka tre år siden, hørte jeg om et demokratisk Danmark, som ikke forhindrede den enkelte person i at udøve sine rettigheder og træffe sine valg. Et demokratisk Danmark, som respekterer menneskers tro og valg.

Jeg var meget spændt på at komme til at bo i det demokratiske Danmark, som jeg hørte og læste om. I dag er jeg overrasket over de beslutninger, som jeg ikke kunne have forestillet mig ville blive gennemført en dag.

Forbuddet af niqab vil ikke beskytte Danmark, men vil true demokratiet og ødelægge det demokratiske miljø, der findes i Danmark.

Efter at have hørt nogle kvinder på TV fortælle om at bære niqab følte jeg mig meget uenig i at indføre et forbud. De sagde, at den beslutning ville gøre dem meget ondt, fordi de ikke kan praktisere deres ønske om at bære niqab. De oplever, at dette forbud er en alvorlig overtrædelse af den danske grundlov, hvor det hedder, at der er religions- og trosfrihed.

Det demokrati, Danmark har givet os, er ikke opfundet i vort land, så lad os ikke miste vores demokratiske Danmark. Det demokrati, Danmark har givet os, er ikke opfundet i vort land, så lad os ikke miste vores demokratiske Danmark.

I et lille land som Danmark findes der kun ca. 150 kvinder, der bærer niqab, hvoraf 50-60 er danske kvinder. Aldrig har nogen af dem gjort noget forkert eller truet Danmarks sikkerhed – derfor er denne beslutning unødvendig.

Personligt synes jeg ikke, at en kvinde skal skjule sit ansigt. Jeg synes, at kvinden skal mærke den friske luft, der rammer hendes hår og ansigt, når hun går på gaden, men det er min egen mening, og jeg bør ikke påtvinge andre min mening. Jeg er ikke med på at tvinge mennesker til noget, de ikke ønsker.

Danmark går imod de lande, der tvinger kvinder til at bære hijab eller niqab, og betragter disse lande som diktatoriske, samtidig med at Danmark forhindrer kvindernes ret til at bære niqab.

Der er ingen forskel på at forhindre det og påtvinge det.

De to beslutninger forhindrer kvinder i at udøve deres rettigheder, og de to beslutninger ligger langt væk fra en demokratisk indstilling. De to beslutninger er faktisk en slags tvang og rammer menneskers rettigheder.

Flygtet fra Aleppo: Hvad skal jeg sige til min kusine, når bomberne nu falder i Afrin?

Desværre stopper problemet ikke her.

Hvis danskerne giver deres støtte til den beslutning, der forbyder niqab, vil der i fremtiden komme andre beslutninger, der vil krænke menneskeligt demokrati f.eks. forbud mod hijab, at man ikke må nægte at hilse ved at give hånd ved særlige lejligheder eller andre love.

Vi må ikke glemme den kontrovers, der har været på dansk TV for flere måneder siden om salget af ”eid-kage” i Bilka. Der var mange, der blev sure, fordi de mente, at eid-kager ikke er dansk kultur.

De så ikke sagen som en måde at vise respekt på over for en muslimsk tradition, som også de muslimer, der bor i det demokratiske Danmark, ønsker at have, men de så sagen som noget, der truer den danske kultur.

Vi må ikke se bort fra den beslutning, der forhindrer de mennesker, der ikke giver hånd, i at opnå dansk statsborgerskab. Kære læsere, det er deres hænder og kroppe, som vi har ingen råderet har over. Ligesom vi ej heller råder over deres tro og tanker.

Det er ikke rimeligt at nægte at give dansk statsborgerskab til mennesker, der har boet her i årevis og måske er blevet født her, taler dansk og elsker Danmark, kun fordi de ikke giver hånd i overensstemmelse med deres overbevisninger.

At give hånd er en måde, man viser respekt på, men tvang er noget, der hører til undertrykkelse og diktatur.

Vi er håbefulde om, at det danske folk ikke vil lade disse beslutninger træde i kraft.

Det demokrati, Danmark har givet os, er ikke opfundet i vort land, så lad os ikke miste vores demokratiske Danmark.