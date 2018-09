Ingen grund til bureaukrati: Der er flere muligheder for en fornuftig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Forleden havde en politisk konsulent hos Djøf, Nikolaj Lægaard Simonsen, et indlæg i JP om, at en differentieret tilbagetrækningsalder »vil afføde et bureaukratisk monster, som vil være umuligt at håndtere«.

Han konkluderer derfor, at vi skal droppe den differentierede pensionsalder. Men heldigvis behøver det ikke at gå sådan. Der er tre faktorer, som hver for sig kan trække i en anden retning, således at et vist hensyn til både nedslidte medarbejdere, til de offentlige kasser og til arbejdsgiverne kan imødekommes. Endvidere er der et element af frivillighed heri.

1. Folkepensionen: Personligt var jeg så heldig, at jeg kunne blive på arbejdsmarkedet nogen tid længere, efter den ”normale” folkepensionsalder ville indtræde. Det medførte, at jeg kunne ”opsætte” folkepensionen (dvs. udsætte den), indtil jeg forlod arbejdsmarkedet.

Dette medførte, at det offentlige foretog en eller anden aktuarmæssig beregning, som havde den konsekvens, at jeg på grund af denne udsættelse ville få et (lille) ekstra beløb i folkepension resten af mit liv.

En tilsvarende beregning kan man naturligvis foretage ”den anden vej”, f.eks. således: Hvis den ordinære folkepensionsalder hedder 68 år, så kunne man tilsvarende starte tidligere (f.eks. ved 60 år), »men du skal bare vide, at du så får en mindre folkepension resten af livet«.

Men hvis du er nedslidt, har du altså mulighed for at stoppe inden de 68 år, uden at folkepensionen er nul kroner.

2. Arbejdsmarkedspensionerne: Nøjagtigt det samme kan man sige om arbejdsmarkedsmarkedspensionerne.

Jeg har kendskab til i hvert fald et enkelt pensionsselskab, hvor den ”ordinære” pensionsalder (tidligere) var 65 år, men hvor man kunne starte sin ”pensionering” som 60-årig. Men selvfølgelig med en reduceret pension til følge.

Men igen: Er man nedslidt og gerne vil på pension, er pensionen altså ikke nul kroner.

Debat: Lad os droppe differentieret pensionsalder

Hvor mange pensionsselskaber, der har en tilsvarende ordning, ved jeg ikke, men for et pensionsselskab må det være en smal sag at lave disse aktuarmæssige beregninger.

I begge tilfælde er man altså ikke overladt til at skulle ”dokumentere”, at man er nedslidt, men har en vis valgmulighed. Heri indgår også, at ”hvis jeg nu fortsætter et år mere, så får jeg – resten af livet – en lidt større pension”.

3. Lønindkomst: Det tredje element, der har stor betydning, er muligheden for lønindkomst – ikke mindst i den nuværende periode, hvor arbejdsgiverne mangler arbejdskraft. Denne lønindkomst skal kunne optjenes ved siden af de nævnte pensioner.

Der findes allerede muligheder, men der kan utvivlsomt gøres mere. Arbejdsgiverne bør – for at få fat på en del af den manglende arbejdskraft – oprette retrætejobs (eller hvad de nu skal kaldes) på 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 timer om ugen, gerne til en lidt lavere timeløn, men også med en klar hensyntagen til nedslidning.

På denne måde kan en arbejdstager og en arbejdsgiver, hvis viljen er der, aftale en fornuftig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, uden at man behøver at etablere ”et bureaukratisk monster” – og det behøver ikke at være dyrere for det offentlige.