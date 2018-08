Jeg hører muligvis til blandt det naive mindretal, der tror på, at virksomheder ønsker at stå for mere end salgstal og bundlinjer i fremtiden. Jeg ved godt, at man med dette udgangspunkt lynhurtigt risikerer at blive puttet i boks med dem, der danser deres budskaber ind på sommergruppemøder.

Jeg tror imidlertid, at det naive mindretal i fremtiden nærmere vil være de ledere, kommunikationsrådgivere og virksomhedsejere, som hylder mantraet ”virksomheder er sat i verden for at tjene penge”.

Jeg læste for nylig en interessant klumme skrevet af Anna Thygesen, som jeg har stor respekt for som kommunikationsrådgiver.

Indlægget omhandlede den kommercielle brug af muslimske tørklæder i en række marketingkampagner fra store internationale brands, og jeg har ikke som mit ærinde at diskutere med Anna Thygesen, hvorvidt det er en god idé rent salgsmæssigt eller ej at bruge disse tørklæder i kampagnerne.

Jeg tror faktisk, at Anna Thygesen har en rigtig god pointe, når hun skriver, at det næppe vil virke positivt på bundlinjen.

Jeg er imidlertid ikke med på det hold, der tror, at »det eneste, der tæller, er, hvor mange poser slik og stykker tøj de kan proppe ned i halsen på kunderne« (citat fra debatindlægget).

Jeg har været i iværksættermiljøet herhjemme og i udlandet i 18 år efterhånden, og jeg oplever en stærkt stigende tendens til, at ledere og entreprenører vil meget mere end at gøre virkeligheden op sådan, som den er citeret ovenfor.

Det skyldes i mine øjne en række sideløbende bevægelser og trends, der eksploderer frem i disse år, såsom klimadebattens indflydelse på beslutninger i verdens største virksomheder samt B-Corp-fænomenet, hvor flere end 50.000 selskaber nu tænker i flere bundlinjer end én som deres grund-DNA.

Når jeg kigger på eksempler som dem, der nævnes i indlægget, vælger jeg at tro, at virksomhederne faktisk melder disse ting ud, fordi de mener dem.

Man kan så være dybt uenig med dem i disse budskaber og holdninger, men dette klare valg om at turde stå for noget minder på mange måder om den debat, vi har inden for politik.

Nemlig hvorvidt politikere blot motiveres af magt og taktiske manøvrer, eller de rent faktisk er drevet af holdninger og ideologier?

Politikerne tørster ligesom virksomhederne efter legitimitet og tillid fra befolkningen og kunderne. I mine øjne er den eneste vej frem for dem derfor at turde stå for noget, selvom det koster kunder eller vælgere.

Amerikanske marketingikoner som Seth Godin og Simon Sinek har begge været ude og betone, at det er denne form for organisationer, som vinder slaget på den lange bane.

Når virksomheder lykkes med den transformation, går de fra at være brands til at blive bevægelser. De får tilslutningen fra kernekunder, der vil gøre alt for dem, og det betragtes som mere værdifuldt end at forsøge at tilfredsstille masserne.

Det får mig til at tænke på en sjov case, hvor virksomheden Miracle Whip, som mange nok kan huske fra massive TV-reklame-fremstød, blev markedsført som det produkt, der kunne gøre nærmest enhver tør sandwich eller ligegyldigt stykke brød til en trestjernet Michelin-oplevelse.

Virkeligheden var jo imidlertid den, at der var nogle, som rent faktisk elskede produktet, mens andre hadede det.

Den erkendelse kom ledelsen også frem til, og de valgte derfor med stor succes at ændre deres identitet til ”Miracle Whip – Not for Everyone”.

Jeg tror på politikere og virksomheder, der i fremtiden netop dyrker ”not for everyone”-tankegangen. De tør klart stå for noget og frem for at skyde med skarpt på andre, så betoner de igen og igen, hvad de selv står for og tror på.

Deres vision og det, de kæmper for, er større end dem selv, og det er præcis den tilgang, der vil skabe bevægelser og tillid. I fremtiden handler kommunikation og markedsføring nemlig ikke om at skulle overbevise folk. Det handler om at skabe tillid.