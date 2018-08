Venstre og De Konservative synes ”åbenbart” ikke, der er grund til at stoppe udhulingen af folkepensionen, selvom det kun koster 175 mio. kr./år. Men bidraget til flygtninge ude i verden giver de gladeligt 200 mio. kr. mere til. Hvorfor er det lige folkepensionisterne, der skal betale til de ”dårligst” stillede via satspuljen? De, som har været med til at opbygge velfærden, skal åbenbart have mindst – det er ikke retfærdigt. Jeg håber, DF og Ældre Sagen står fast, så der igen bliver lidt flere penge til at leve for til folkepensionisterne.

