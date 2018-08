Over flere dage har JP bragt kritik af Söderberg & Partners. Kritikken er velkommen. Er der noget, vi kan forklare bedre eller gøre bedre, er vi meget lydhøre. Vi handler også på den kritik, der har været fremme. Söderberg & Partners har bedt Finanstilsynet, som er vagthund, om at undersøge, at vi som mægler handler uvildigt og i kundens interesser og dermed overholder lov og regler. Som mægler er det vores fremmeste opgave at hjælpe kunderne og arbejde i deres interesse.

Det uafhængige analysefirma Aalund har netop offentliggjort deres årlige analyse af kundetilfredshed. Aalunds måling viser, at blandt pensionsmæglerne ligger Söderberg & Partners nr. 1 i kundetilfredshed. Vi har Danmarks mest tilfredse kunder og får topkarakter på blandt andet rådgivning og for at være proaktive. Det er meget tilfredsstillende at vide, når nogen stiller spørgsmål til vores rådgivning.

At vores kunder er de mest tilfredse er dejligt, men ikke nogen sovepude. Vi vil fortsat arbejde på at rådgive godt og rigtigt. Pension er ikke verdens nemmeste område at forstå.