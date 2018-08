Danske museer har gennem de seneste år oplevet markant publikumsfremgang. De oplevelser, som museer tilbyder, appellerer til stadig flere danskere, der ønsker at møde historie og kunst som en ressource til at forstå sig selv og deres verden og som udgangspunkt for en god og social oplevelse.

Den succes bygger blandt andet på, at Danmark har et decentralt og mangfoldigt museumsvæsen, der sikrer adgang til museer i alle dele af landet og en variation i oplevelser og formidling. Samtidig sikrer den nuværende museumslovs krav, at det museale arbejde på store og små museer sker på et forskningsmæssigt grundlag, der kvalificerer den viden, de besøgende møder på museerne.



Det udgangspunkt for succes og fremtidig udvikling synes kulturminister Mette Bock dog kun i meget begrænset grad at styrke med sit udspil om at ville investere 400 mio. kr. i kulturområdet over de kommende fire år, heraf en væsentlig del til museer.

Det er generelt en god og tiltrængt nyhed, der med ministerens ord afspejler den rolle, kunst og kultur har som »fundamentet for vores samfund«. Men udspillet lægger en alt for ensidig vægt på statsligt ejede institutioners bidrag til den fortsatte bæredygtighed af dette fundament.

Udspillet vil styrke arbejdet på »nationale kulturbærende institutioner«. Bag dette usædvanlige begreb gemmer sig de kulturinstitutioner, som staten selv ejer. For museumsområdets vedkommende gælder det Nationalmuseet, SMK, Det Grønne Museum, Ordrupgaard og Den Hirschprungske Samling.

Ingen vil benægte, at disse museer løfter tunge opgaver med at tage vare på helt særlige og internationalt set væsentlige samlinger. Men opgaver på det niveau løftes også af en række statsanerkendte museer. Og når det kommer til at gøre denne kulturarv relevant og vedkommende for publikum, spiller de en begrænset rolle i forhold til det samlede museumsvæsen.

De fem statslige museer tiltrak i 2017 kun 18 pct. af de flere end 12,2 mio. besøgende på danske museer.

Hvis ministeren vil styrke arbejdet med at sikre væsentlig kulturarv og gøre denne relevant for befolkningen, kan investeringerne derfor ikke så entydigt fokuseres på de statsligt ejede institutioner.

Fakta: Det ved vi om regeringens finanslovsudspil

Forslagets støtte til et nyt flygtningemuseum i Oksbøl er meget positivt, og viser netop statsanerkendte museers evne til at skabe fornyelse, der vækker international opmærksomhed.

Og Kend dit land-initiativet, der sender fjerde klasser fra hele landet rundt til udvalgte museer, herunder primært de ikke-statslige, kan også potentielt bakke op om mange forskellige museers tilbud. Men derudover er der, hvad museer angår, alene sat midler af til at indfase en revision af statens tilskudssystem, hvilket ikke betyder nye midler til området på samme måde, som investeringerne i de statslige museer gør.

Når det er sagt, er der meget spændende perspektiver i at tale om, hvilke museer der spiller en særlig rolle i at tage vare på og formidle væsentlig national kunst og kultur.

Det vil uden tvivl være muligt at pege på en række museer rundt om i landet, som i kraft af deres emnefelt, ansvarsområde og evne til at bringe kulturarv i spil for befolkningen, indtager en særlig rolle i at sikre den adgang til kunst, kulturelle dannelse og åndelige føde, som med ministerens ord er afgørende at sikre.

Det bør de politikere, som sidder med om bordet til finanslovsforhandlingerne, have i baghovedet, når forslaget behandles. Og i den forbindelse bør spørgsmål om ejerforhold ikke spille nogen rolle.