Litteraturen blev vist glemt: Hvorfor holder børnene op med at læse?

Det er så dejligt, at vores kulturminister med nye bevillinger anerkender, at kulturen »faktisk er det fundament, vi alle står på«. Når man kigger ned over listen af bevillinger, er der dog noget, der springer i øjnene. Der står slet ikke noget om litteratur.

Tror kulturministeren mon, at litteraturen af sig selv finder ud på sengebordene, strandtæpperne og i skoletaskerne? Det gør den ikke. Litteraturen skal formidles. Nøjagtig ligesom vikingeskibe, skagensmalerier og runesten kan litteraturen gro til og samle støv, hvis der ikke er nogen, der fortæller os om den og giver os mod på og lyst til at opleve den.

Der tales i disse år meget om børns faldende læselyst. Om hvordan bøgerne udkonkurreres af spil og tv-serier og al den anden underholdning, som børnene hele tiden har lige ved hånden. Men danske børn vil gerne læse. Det oplever man, når man som børnebogsforfatter kommer rundt på skoler og biblioteker. Der er masser af entusiasme.

Der er også masser af danske børnebogsforfattere. Der produceres børnebøger af høj kvalitet og for enhver smag hvert eneste år.

Så hvad er det, der går galt? Hvorfor holder danske børn stort set op med at læse fra den dag, de får deres første mobiltelefon i hånden? Et af svarene er selvfølgelig, at bøgerne ikke giver det samme hurtige dopaminkick som de mange spil og apps, der er designet til netop det. Når du læser en bog, skal du selv gøre et stykke arbejde for at få en oplevelse.

Et andet svar er desværre, at der generelt er en opfattelse af, at børnene nok selv finder de bøger frem, de skal bruge.

Landets skolebiblioteker er omdøbt til “pædagogiske læringscentre” og har i stigende grad til formål at understøtte undervisning end at formidle gode læseoplevelser. Der skæres ned på bemandingen på folkebibliotekerne. Færre og færre biblioteker har en børnebibliotekar ansat, som kan vejlede børn og forældre i at finde de rigtige bøger til hver enkelt.

Forældre får at vide, at de skal læse højt for deres børn, og at børnene, når de lærer at læse, skal læse 20 minutter hjemme hver eneste dag. Men hvad skal de læse? Det er der ingen, der fortæller dem. I afmagt griber forældrene ofte til de bøger, de selv var glade for som børn. Nogen gange er det en god idé. Andre gange er sproget og problemstillingerne så forældede, at børnene kommer til at opfatte litteratur som et fuldstændig antikveret kulturtilbud. De vælger det fra.

Er det vigtigt, at børn læser litteratur? Hvis man vil styrke deres empati og sprogforståelse, så er det. Hvis man vil give dem mulighed for at udvikle sig til læsere også i voksenlivet, så er det. Hvis man vil give dem evne til at udtrykke sig sprogligt og deltage aktivt i vores demokratiske debat, så er det. Hvis de skal være fremtidens kulturbrugere og kulturbærere og dermed styrke det fundament, vi står på, så er det.

Hvis man vil formidle det frisind og den uhøjtidelige omgangsform, som vi opfatter som særligt dansk, så er det også vigtigt, at det er dansk børnelitteratur, de læser, og ikke kun f.eks. svensk eller amerikansk. Hvis man vil formidle moderne kønsroller og kulturopfattelser, så er det også vigtigt, at noget af det, de læser, er skrevet i den tid, vi lever i.

Hvis man vil det, så må man også prioritere det. Man skal ikke tro, at børn af sig selv finder på at tulle forbi det lokale bibliotek efter skole for at tjekke, om de har nye børneudgivelser på hylderne. Det er ikke et realistisk scenarie.