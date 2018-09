Kommunalvalget, regionsrådsvalget og europaparlamentsvalget har det, fordi det er demokratisk. Men til folketingsvalg kan man ikke indgå valgforbund. Valgforbundet gør, at et parti, der ikke opnår valg, kan give sine stemmer til et andet parti, hvis der er lavet en aftale på forhånd. På den måde får alle borgeres krydser indflydelse på mandater. Dermed ingen snak om stemmespild. Med mange små partier i dansk politik og en spærregrænse på 2 pct. er det udemokratisk, at der ikke er noget, der hedder valgforbund. Så Lars Løkke og co., tag lige at få indført valgforbund inden næste valg, hvis I altså er demokratiske.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter