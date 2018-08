If. JP forleden er der læger, der har sagt nej tak til anviste kunder. Praktiserende læger har i snit 1.634 patienter/kunder. Det offentlige sygesikringssystem betaler lægen 418 kr. pr. år pr. kunde. Det giver 683.012 kr. i årlig indtægt til lægen. De 418 kr. får lægen også for kunder, lægen aldrig ser. Hertil kommer naturligvis honorar for hver ydelse, lægen udfører.

Normalt er det den, der udbyder en serviceydelse, der betaler for at få kunder. Hvordan i alverden kan det være, at det er vendt på hovedet, når det gælder læger?