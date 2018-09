JP skrev forleden om det økonomiske kaos i Venezuela. Om hyperinflationen, tomme butikker og ikkefungerende hospitaler. Skribenten mener, at årsagen er det udefrakommende fald i oliepriserne, men nævner overhovedet ikke den indefrakommende, destruktive socialisme indført af den nu afdøde præsident Hugo Chávez, som videreføres den dag i dag.

Han nationaliserede olieselskaberne uden at være i stand til at drive dem, så olieproduktionen er faldet 83 pct. siden statsovertagelsen. Venezuela var før Chávez en stor fødevareproducent med deltagelse af danske ØK med mærket Plumrose. Man blev tvunget ud af landet i 2014. ØK rejste, fordi man ikke kunne købe fremmed valuta til at drive forretningen. Det skyldtes, at den socialistiske regering havde taget magten over bankvæsenet, så kun regimets venner kunne købe valuta. Sidste år tabte den gennemsnitlige borger i landet sig 8,7 kg på grund af sult. For nu er fødevareindustrien også nationaliseret.