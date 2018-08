Som det fremgår af JP, har foreninger som Venligboerne og Refugees Welcome betalt visum og flybillet for et større antal ubemidlede flygtninge, der har ønsket familiesammenføring i Danmark. Det er efter min mening amoralsk, at Venligboerne og Refugees Welcome kun betaler de mindre beløb, som visum og flybillet udgør, og herefter tørrer de rigtigt store regninger af på skatteyderne i Danmark.

De enorme summer, det kommer til at koste, skal jo tages fra de sociale budgetter i kommunerne, for vi skal jo nok ikke regne med, at Venligboerne og "welcomerne" tager ud og gør rent hos de ældre eller passer børn i børnehaverne?

Vore politikere har heldigvis fået ryddet en del op på asylområdet gennem de senere år, men det er, som om de viger tilbage for at tage det endelige opgør med alle disse FN-konventioner og EU-forordninger for familiesammenføring, der blev vedtaget i en anden tid og under andre omstændigheder.

Politikerne behøver faktisk ikke at lade sig trække rundt ved næsen af alle disse "humanister". Politikerne kan godt selv bestemme, hvis de tør.