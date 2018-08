Debat: Uden håndtryk, ingen autorisation som læge

I debatten om håndtryk i forbindelse med erhvervelse af statsborgerskab hævdes det, at kravet om håndtryk er fremmed for dansk ret. Det er ikke korrekt. I Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (§ 27) hedder det: »Den, der har bestået dansk lægevidenskabelig eksamen, skal over for et lægevidenskabeligt fakultet have aflagt lægeløftet, før autorisation kan meddeles.«

Før autorisation som læge opnås, aflægges »det løfte til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig...« Selv om ordlyden er fra 1815, gælder den stadig. Uden håndtryk, ingen autorisation.