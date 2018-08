Om ganske kort tid fremlægger regeringen sit forslag til en finanslov – regeringens sidste finanslov inden valget. I de seneste tre år har regeringen skåret ned på uddannelse og arbejdsmiljø, og den har hverken sat penge nok af til velfærd eller til bekæmpelse af social dumping. Stik imod danskernes ønsker.

Mon regeringen i år vil forsøge at gøre bod for nedskæringerne og i stedet prioritere vores fælles tryghed? Man har da lov at håbe. Det lader i hvert fald til, at dele af regeringen har erkendt, at nulvækst og nedskæringer ikke ligefrem er danskernes kop te.

Før ferien afblæste finansminister Kristian Jensen sit eget partis ambition om nulvækst i den offentlige sektor. En smart melding før et valg, når måling efter måling viser, at velfærd er vælgernes førsteprioritet. Problemet er, at regeringen ikke reelt har planer om at sætte penge nok af til velfærd.

Når der kommer flere ældre, får vi brug for flere pladser og personale i ældreplejen og på sygehusene. Befolkningsudviklingen betyder, at det offentlige forbrug skal stige med 0,6 pct. årligt, hvis vi bare vil fastholde det serviceniveau, vi har i dag. Og mere til, hvis vi også vil udvikle velfærden og få råd til endnu bedre behandling, børnepasning og skoler.

Men regeringen vil kun lade det offentlige forbrug vokse med 0,3 pct., hvilket altså langtfra er nok. Et stærkt velfærdssamfund er med til at skabe et Danmark, hvor vi er mere rige, lige og trygge. Derfor mener vi i LO, at regeringen bør prioritere at fremtidssikre velfærden.

Finansministeren sagde i samme ombæring, at han »kan se, at der er behov for, at vi sikrer tryghed.« (Jyllands-Posten 21/7).

Jeg er helt enig. Der er stort behov for, at regeringen gør noget for at sikre tryghed i stedet for at skabe større utryghed for lønmodtagerne. Pensionsalderen stiger, uden at forudsætningerne for et længere arbejdsliv er til stede – nemlig et bedre arbejdsmiljø.

Det skaber heller ikke tryghed for de unge, der får at vide, at de skal tage en erhvervsuddannelse, fordi vi har brug for flere faglærte – og samtidig oplever, at deres skole fyrer lærere eller ikke har råd til nyt udstyr, fordi de rammes af regeringens nedskæringer år efter år.

Tværtimod går udviklingen den forkerte vej i forhold til både fysisk og psykisk nedslidning. Alligevel har regeringen beskåret bevillingerne til arbejdsmiljøets politibetjent, Arbejdstilsynet. Vil regeringen sikre tryghed, bør der som minimum tilføres 100 mio. kr. ekstra til Arbejdstilsynet.

Erhvervsskolerne trænger til en økonomisk indsprøjtning. Derfor bør regeringen afsætte en halv milliard kroner til erhvervsuddannelserne og etablere en langtidsaftale for deres økonomi.

Det skaber ligeledes utryghed for de danske lønmodtagere, når der kommer flere udenlandske lønmodtagere til landet, uden at der er sat penge nok af til sikre en ordentlig kontrol af, at det sker i henhold til danske overenskomster. Og når den økonomiske sikkerhed i tilfælde af arbejdsløshed udhules, fordi dagpengene bliver mindre værd år efter år.

Vil regeringen sikre tryghed, er der samtidig brug for en permanent og større bevilling til indsatsen imod social dumping samt at løfte den maksimale årlige dagpengesats.

Over hele linjen efterlyser lønmodtagerne mere tryghed. De er utrygge ved, om der er et fællesskab, der hjælper, hvis de bliver ramt af sygdom, nedslidning eller arbejdsløshed. De er utrygge ved, om de kan holde helt til pensionsalderen, og om deres kollegers arbejdsvilkår er i orden. De er utrygge ved fremtiden.

Det kan regeringen være med til at ændre. Ved at investere i vores fælles velfærd, i uddannelse og i tryghed på arbejdsmarkedet.

Det går godt for dansk økonomi. Det er nu, at vi skal sørge for at få alle med på vognen og ruste os til fremtiden, så væksten kan vare ved. Jeg håber, at regeringen efter mange års nedskæringer vil vælge en anden vej og investere i trygheden ved dette års finanslov.