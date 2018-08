Et partis dilemma: Venstre står i den evige kamp mellem hovedstad og provins

Partiet Venstres velbefindende er altid interessant. Sammen med Socialdemokratiet har Venstre været de bærende partier i Danmarks udvikling helt siden systemskiftet i 1901. Omend med Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre som vigtige sufflører.

Derfor er det interessant, når vægtige personer udtaler sig om deres partier. Som f.eks. Martin Geertsen gjorde det i Jyllands-Posten. »Har Venstre leflet for Jylland?« spørges der således af avisen. »Må jeg svare således: Vi har glemt København,« er meldingen fra Geertsen.

Geertsen er bekymret. Folketingsvalget stunder til, og partiets prognoser ser ikke for gode ud. »Venstres kurs kræver en kraftig justering –ellers går det galt ved det kommende folketingsvalg,« udtaler Geertsen og henviser til de 7,9 pct., som partiet fik i København ved det seneste kommunevalg.

Som jeg forstår det, er det den evige kamp mellem land og by, mellem hovedstad og provins, som er tippet til ugunst for København med flere andre hovedstadskommuner.

Selv er jeg så heldig at have en bolig både i det jyske – langt ude på Lars Tyndskids mark – og i den centrale del af København – ikke så langt fra Anker Jørgensens gamle bopæl – som jeg sammen med min hustru fordeler tiden nogenlunde ligeligt imellem. Og jeg kan ikke genkende billedet af en arm hovedstad, måske tværtimod.

Venstre var om nogen partiet bag de måske stærkeste centraliseringer, Danmark har oplevet i sin demokratiske levetid. De år i begyndelsen af nullerne, hvor næsten hele den offentlige forvaltning blev centraliseret, ikke mindst Skat, hvor det gik rivegalt.

Det være sig politi og retsvæsen, militære kaserner, lange og mellemlange uddannelser, sundheds- og hospitalsvæsenet samt kommunerne kulminerende med nedlæggelsen af næsten to tredjedele af landets kommuner og afskaffelsen af amterne til fordel for politisk tandløse regioner uden selvstændig skatteudskrivningsret.

Især hovedstadsområdets kommuner og de større bysamfund havde glæde af disse centraliseringer i form af bedre beskæftigelses-, uddannelses- og behandlingsmuligheder i sundhedsvæsenet. Men ganske rigtigt også med betydelige gener.

Som nævnt både administrative, samt i form af trængsel i såvel den private som den kollektive trafik. Et spild af tid uden lige, så man må undre sig over, at især børnefamilier gider tage den tørn hver evig eneste dag.

Hovedproblemet er jo især, at ca. 60 pct. af oplandet i hovedstadsområdet er vand, og her kan der ikke bo mennesker. Det vestligste punkt på øen Sjælland er Langelinjekajen. Herfra strækker kysten sig mod nord-nordøst næsten til Helsingør, og den modsatte vej ca. 10 km mod syd-sydvest til Avedøre Holme, for derefter at dreje ret vest ind i Køge bugt.

Det er ikke noget godt sted at anlægge en millionstor by. Og det har det ikke været siden Roskilde-freden i 1658, hvor vi mistede vore svenske besiddelser i Skåne, Halland og Blekinge. Vores næststørste by Århus har et næsten tilsvarende problem.

Mit råd skal derfor være: Stop den bymæssige vækst i hovedstadsområdet. Hovedstæder behøver ikke nødvendigvis at være store byområder. Se f.eks. på Schweiz. Her hedder hovedstaden Bern. Den rummer både parlament, nationalbank og centraladministration.

Her boede i 2013 128.000 mennesker (iflg. St. Årbog 2016). Og Schweiz er som de fleste nok vil vide Europas rigeste land. Ligesom Bern er en af de smukkeste byer i Schweiz.