Fhv. chef roder rundt i såret: Ingen har i 25 år rådgivet politikerne om et robust katastrofeberedskab

Politisk rådgiver og analytiker, Preben Bonnén, vil gerne hjælpe politikerne med at træffe de rigtige beslutninger om et robust katastrofeberedskab, så politikerne undgår at blive upopulære, når katastrofen indtræffer, og beredskabet viser sig ikke at være tilstrækkeligt. Bonnéns kronik forleden i JP indeholder dog ikke skyggen af en analyse som grundlag for politiske beslutninger om et effektivt og robust fremtidigt katastrofeberedskab.

Kronikken indeholder en opremsning af hidtidige og fremtidige ulykker og katastrofer, og en række selvfølgelige påstande om vigtigheden af, at Beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskabsfællesskaber har et tilstrækkeligt godt beredskab til de mange udfordrende opgaver.

Bonnén tager imidlertid fejl, når han påstår, at der ikke siden 2001 er justeret i forhold til en ny virkelighed med behov for forebyggelse mod og kapacitet til indsats efter terrorangreb, og han tager fejl, når han påstår, at man glemmer, at naturen og terroristerne altid vil byde på overraskelser.

Siden 2001 har de kommunale beredskaber, regionernes ambulancetjenester og Beredskabsstyrelsen i samarbejde med politiet arbejdet og øvet intenst på at være klar til indsats mod alle tænkelige terrorhandlinger.

Forebyggelse mod terrorhandlinger er i øvrigt ikke en opgave for hverken beredskaberne eller ambulancetjenesterne, men derimod for politiet og Politiets Efterretningstjeneste, og her er der helt berettiget anvendt store summer på at forebygge terrorangreb.

Hverken politikerne eller de professionelle beredskabsmedarbejdere glemmer at tage højde for naturens overraskelser, som Bonnén påstår.

Mange kommuner har investeret i forebyggende foranstaltninger i form af diger, opsamlingsbassiner og nye store regnvandsledninger for at minimere skaderne efter oversvømmelser og skybrud. Beredskaberne har investeret i mobile diger og pumper, så man ikke behøver at bygge permanente diger alle tænkelige steder.



Er alt så fryd og gammen i det danske beredskab? Her er svaret nej.

Den store interesse for terrorens og naturkatastrofernes skræmmende scenarier sammenholdt med voldsomme statslige sparekrav til de kommunale beredskaber har betydet, at den helt elementære sikkerhed for borgerne og brandfolkene i forbindelse med dagligdagens mange brandudrykninger er blevet svækket.

Mange kommuner landet over har besluttet, at brandvæsnernes førsteudrykninger skal bestå af en holdleder plus tre eller fem brandmænd, hvor kravet tidligere var en holdleder og syv brandmænd. Det er en svækkelse, der kan koste menneskeliv, og som de mange fuldtids- og deltidsansatte brandmænd har svært ved at leve med.

Samtidig med de kommunale besparelser tilføres Beredskabsstyrelsen yderligere store ressourcer, selv om det ikke er Beredskabsstyrelsen, der står i forreste linje, når hverdagens mange ulykker, terrorhandlinger og naturkatastrofer skal bekæmpes.

Det grundlæggende problem for dansk katastrofeberedskab har været og er fortsat, at der gennem de seneste 25 år ikke har været en uvildig professionel organisation, der har kunnet rådgive politikerne om, hvordan et omkostningseffektivt og robust katastrofeberedskab kunne organiseres.