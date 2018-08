I de seneste år har vi flittigt diskuteret begrænsningerne for statens – og nok særligt politiets – brug af data. Her forekommer det mig, at debatten ofte er drevet af en overdreven frygt for, hvordan politiet håndterer den indsamlede data.

I JP forleden lancerede Dansk Folkeparti sammen med Socialdemokratiet et konkret forslag om, hvordan politiet kan få mere ud af brugen af nummerpladescanning. Et forslag, der tilmed vil styrke retssikkerheden ifølge direktøren i tænketanken Justitia. To fluer med ét smæk.

Forslaget indebærer, at politiet får lov til at opbevare nummerpladedata fra scannerne i længere tid, så de kan gå ”tilbage i tiden” og hurtigt se, hvem der har været ved et gerningssted. Dermed får de langt bedre mulighed for at fange mordere, voldtægtsmænd og bandekriminelle og stille dem til ansvar. I forslaget indgår der desuden klare rammer for, at domstolene skal ind over politiets brug af værktøjet.

Desværre oplever vi en frygt for dette og flere andre af politiets efterforskningsværktøjer, som er stærkt overdreven. Det er mig en gåde, hvorfor flere stiller sig op i den offentlige debat for at diskutere og problematisere nogle meget fasttømrede og snævre rammer for politiets brug af data til efterforskning.

Særligt i betragtning af, at den løbende overvågning fra internationale it-giganter ikke fylder mere i debatten.

Vores politi arbejder hver eneste dag for at gøre os trygge og sikre. Dertil er de totalt reguleret, og der er mulighed for indsigt af pressen, interesserede borgere, politikere, en ansvarlig minister m.fl.

It-giganterne derimod, de arbejder ikke for fællesskabet og trygheden. De har til formål at spore vores digitale adfærd og analysere vores data, så de kan tjene penge på deres viden om os. Modsat hos politiet er der ringe mulighed for indsigt i it-giganternes værktøjer, herunder deres indbyggede algoritmer, der får skyld for meget elendighed.

Det er værd at spørge sig selv om debatten i højere grad burde fokusere mere på at sige nej til it-kæmperne i stedet for at bruge en masse tid på at være kritiske og bekymrede for vores politis efterforskningsarbejde.

Udviklingen i disse år går kun én vej: mod brugen af nye platforme og ny teknologi.

Det ville ærligt talt være noget besynderligt, hvis man politisk skulle være nærmest religiøs modstander af, at politiet – åbenbart som nogle af de eneste i dette land – ikke skulle nyde godt af de positive sider, som teknologiske fremskridt kan give i deres efterforskning og kriminalitetsbekæmpelse.