Morten Messerschmidt: Fast arbejde er ingen garanti for integration

Jeg er nok ikke alene om automatisk at danne mig bestemte billeder, når jeg hører om bilafbrændinger, meningsløse overfald og røverier, knivstikkerier, skyderier og gruppevoldtægter.

Jeg vedstår, at jeg for mit indre blik ser skulende unge mænd af anden etnisk oprindelse end dansk, der i større eller mindre grupper hænger ud på en parkeringsplads eller et gadehjørne, hvor de kommunikerer på et for andre svært forståeligt dansk. Og hvis en venligbo fortæller mig, at sådan tænker han aldrig, så tror jeg ham ganske enkelt ikke.



Danmarks Statistik giver mig da også langt overvejende ret. Men det er vigtigt at få nuancerne med. Og her tænker jeg ikke på de muslimer, som taknemmeligt har taget Danmark til sig og tilpasser sig danskernes måde at indrette deres samfund på.

Danmarks Statistik giver mig da også langt overvejende ret. Men det er vigtigt at få nuancerne med. Og her tænker jeg ikke på de muslimer, som taknemmeligt har taget Danmark til sig og tilpasser sig danskernes måde at indrette deres samfund på.

Næ, jeg tænker for eksempel på de fire unge mænd, som forleden mødte op i retten i Herning. De fremstod som både velklædte, veltalende – og tilsyneladende velfungerende. Men de står ikke desto mindre anklaget for chokerende, grove seksuelle mishandlinger. Jeg citerer Danmarks Radio:

»Ifølge anklageskriftet er de fire mænd tiltalt for at have begået voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod den 19-årige kvinde. Efter de dopede hende med et ukendt stof, har de angiveligt tvunget hende til oralsex og indført forskellige genstande i kvindens underliv.«

DR-artiklen kan ikke slippe udenom til sidst at nævne, at anklageren kræver udvisning af de tre. Ifølge andre mere pålidelige kilder end DR fremgår det da også, at der ikke er tale om nordmænd eller hollændere, men om to afghanere og to irakere.

Jeg kan forestille mig, hvordan hele Hernings integrationsmaskineri i sin tid har fremhævet de fire andengenerationsindvandrere som rollemodeller og en bragende succes: De er alle i arbejde. Den ene iraker har endda været vejleder for andre unge i Herning Kommune.

Den anden iraker, som har fået dansk statsborgerskab, er leder i et supermarked – ja, han har endda uddannet sig som fodbolddommer og træner.

Nu gik det lige så godt, ikke? Men nu står de fire pæne unge mænd tiltalt for fuldbyrdet voldtægt af to kvinder samt gruppevoldtægter, også af en pige på under 18. Hun var ifølge den irakiske supermarkedsbestyrer med på sexlegen – selv om anklageskriftet nævner, at hun har fået voldsomme læsioner i underlivet.

Når alt tyder på, at de fire bliver fundet skyldige, skyldes det ikke mindst, at de selv har filmet deres sadistiske eskapader og lagt dem ud på internettet.

Fast arbejde, en pæn jakke og et forståeligt dansk er åbenbart ingen garanti for integration i det danske samfund. Det er skuffende, men det ved vi jo godt, ikke bare vi danskere. De islamiske terrorister, som sprængte bomber i Londons undergrundsbane i 2005, var af pakistansk baggrund, men født i Storbritannien.

De tog gode uddannelser, spillede cricket og fodbold og talte perfekt engelsk. Og se på medlemmerne af Hizb ut-Tahir: De er ikke på bistandshjælp, de passer arbejde og uddannelse og forsøger endda at få deres vildfarne kriminelle brødre ind på den rette vej.

Men den vej fører tilsyneladende direkte til kalifatet, til et globalt islamisk tyranni, hvor der ikke er plads til Danmark eller til vantro. Og så gavner det jo ikke andet end integrationsindustriens statistikker, at de formelt og på overfladen ser ud som gavnlige samfundsborgere. Danmark har givet dem alle muligheder for at opfatte sig selv som – og en skønne dag blive til – rigtige danskere. Desværre er alt for mange af dem blot ulve i fåreklæder.