Socialrådgiver foreslår en ny vej: Drop sparekniven – og investér skattekroner i socialt arbejde

Som socialrådgiver i Holstebro Kommune arbejder jeg med borgere med psykiske lidelser – nogle af dem tør ikke gå uden for en dør. Der er mange barske historier, hvor man umiddelbart tænker, at her skal der sættes ind med støtte i hjemmet resten af borgerens liv.

Tag for eksempel kvinden, der led af skizofreni. Når hun tog brusebad, troede hun, at hun røg ud med badevandet. I dag er hun jurist.



En anden kvinde led af personlighedsforstyrrelser. Da jeg mødte hende første gang, var hun ramt af social angst og var så dårlig, at jeg tænkte: Hun skal have støtte ”for evigt”.

Men efter at hun i en periode fik støtte i eget hjem og deltog i et gruppeforløb, hvor hun blandt andet lærte om, hvad der sker i hjernen, når hun bliver angst, blev hendes angst mindre – for nu vidste hun, »at det bare er noget, der sker i hjernen. Jeg dør ikke af det«.

I dag klarer hun sig uden kontaktperson. Hun kommer fortsat på vores dagcenter, hvor det er muligt at komme ind og deltage i aktiviteter og spise morgenmad gratis eller købe frokost og aftensmad.

Solstrålehistorierne nævnt her er i høj grad et resultat af, at vi socialrådgivere har fået mulighed for at få et forkromet overblik over borgerens situation – og dermed sætte ind med den rette hjælp på det rette tidspunkt. Rettidig omhu kunne man også kalde det.



Kort sagt handler det om, at landets kommunalpolitikere – som netop nu står midt i budgetforhandlingerne – skal lade sparekniven ligge og i stedet have modet til at investere i det sociale arbejde.

Det valgte man at gøre i Holstebro Kommune tilbage i 2014 – og siden har kommunen i gennemsnit sparet 5 mio. kr. årligt på det specialiserede voksenområde.



Konkret blev Psykiatriteamet, hvor er jeg er ansat, opnormeret med to socialrådgivere. Det betød, at vi kunne udrede borgernes behov bedre, sikre flow i sagerne og følge op på borgernes situation og indsats op til fire gange om året i stedet for den ene gang om året, som loven foreskriver.

Den lovpligtige handleplan bliver nu anvendt som et brugbart arbejdsredskab, hvor vi hele tiden følger op med nye delmål – frem for at handleplanen er et stykke papir, der bliver taget frem én gang om året.

Resultatet er, at vi kan lave gode individuelle indsatser, som gør den enkelte borger mere selvhjulpen. Vi gik fra at have ansvar for 120 borgere til 70 – og vi matcher nu Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal.

Investeringsstrategien er et langt, sejt træk, som kræver tid og arbejdsro. At hjælpe de mest udsatte borgere videre kræver en massiv støtte. En kontaktperson, som kan hjælpe dem med at holde kursen. Jo flere vi hjælper til at blive selvhjulpne, jo mere livskvalitet for den enkelte – og som en sidegevinst: Jo flere penge kan der spares.

Jeg håber, at flere kommunalpolitikere tør droppe besparelserne og i stedet investere i socialt arbejde. Det betaler sig – både menneskeligt og økonomisk.