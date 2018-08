Jeg giver snart en omgang lagkage i Folketinget, hvis de kan køre indtil jul uden flere stramninger i reglerne om udlændinge. Gad vide, om vi, der har fået statsborgerskab under tidligere regler, stadig er gode nok? Nu skal nye statsborgere til at give hånd. Hvem bestemmer, om trykket er fast nok, varer længe nok eller i det hele taget går an?

Jeg giver gerne hånd, men hvad så? Skal vi give kindkys og kram til næste år? Det bruger mange nu om dage, måske er det fremtiden. Hvornår kysser man, skal det være på én kind eller dem begge? Statsborgerskab er ikke en leg. Det går ikke ud på at udelukke så mange som muligt. Det går faktisk ud på at anerkende dem, som vil Danmarks bedste og ønsker at bidrage til det danske samfund. Det går ud på at give stemmeret til borgere, der stemmer på demokrati og frihed. Det kunne være de forkerte, der bare optræder til en times ceremoni og svarer korrekt på nogle spørgsmål, som de har lært udenad.

Ved ustandseligt at pille ved kravene til statsborgerskab og til udlændinge, som vil bo og arbejde i Danmark, udstiller politikerne, at de ikke gjorde det godt nok tidligere, og nu må de lave nogle lappeløsninger. 50 stramninger inden for et par år er ikke noget at fejre. Det er en skandale, at man ikke bruger tid på at gøre det ordentligt. Nu må de altså holde op.