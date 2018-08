Debat: Byggeriets problem er ikke mangel på arbejdskraft – problemet er spildtid

Når bygningsarbejdere af alle slags i gennemsnit står uvirksomme hen i en tredjedel af deres arbejdstid, fordi de venter på at kunne gå i gang, udgør dette tab af produktive timer en langt større trussel for byggeriet end den påståede mangel på arbejdskraft. Faktisk kunne flere produktive timer fjerne den påståede mangel på arbejdskraft fuldstændigt.



Arbejdskraften er til stede, endda i rigelige mængder, men virksomhedernes dårlige planlægning og mangelfulde tilrettelæggelse af arbejdet og opgaveløsningen forhindrer, at bygningsarbejderne kan udføre deres arbejde. Produktions- og produktivitetstabet er enormt.

Det svarer til, at ca. 40.000 årsværk blandt bygningsarbejdere alene spildes på ventetid.

Det samme sker naturligvis for ingeniører, arkitekter med flere. I 2016 sagde 55 pct. af bygningsarbejderne, at spildtid og ventetid var det største problem på deres arbejdsplads!

Kunne vi reducere ventetiden fra en tredjedel af arbejdstiden til, at det kun er en fjerdedel, vil det i produktive timer medføre ca. 10.000 ekstra årsværk her og nu, uden at der skal efterspørges flere folk.

De er ansat allerede. De står sådan set bare derude og venter.

Man kan i det hele taget spørge, om det i den nuværende situation vil hjælpe noget at ansætte endnu flere? Vil den sidst ankomne bygningsarbejder ikke bare være den, der har mest spildtid? Hvor meget produktion får man ud af det?

Byggevirksomheder af alle slags ligger desværre, som de har redt. Mere arbejdskraft er ikke en farbar løsning i sig selv. Det kan ikke stå alene.

Virksomheder og bygherrer må og skal indrette en ny og anderledes tilgang til, hvordan man får et byggeri til at foregå så smidigt som muligt uden forstyrrende stop og manglende planlægning af byggeprocessen.

Det er her, at kvantespringet ligger for byggeriets forskellige bundlinjer, men kun et fåtal af byggeriets virksomheder og aktører i øvrigt har indset dette.