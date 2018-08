Den efterhånden absurde lighedsdyrkelse kaster mange konsekvenser af sig – ikke mindst økonomiske. Muslimske særkrav som halal, påklædning og bederum kan blive katalysatoren, når andre religioner herhjemme vågner op og forlanger lighed i form af deres religiøse særpræg og særkrav.

Forventeligt kommer så en ren eksplosion i politisk arbejde, implementering af love og bureaukrati til at kontrollere de omkostninger, der løber løbsk. Mærkbare og synlige fremtidige ændringer af gadebilledet kunne være hellige køer, der dvasker dovent rundt på Strøget, Kvægtorvet, eller fremmede gudebilleder på hvert et gadehjørne. Brug fantasien, og billedet bliver broget. Må man opfordre de religioner , der ligger uden for dansk tradition at vise forståelse, respekt og ydmyghed over for det land, der har modtaget dem med åbne arme og muliggjort finansiering af deres liv her. Hvad de foretager sig bag hjemmets fire vægge, står dem selvfølgelig frit.