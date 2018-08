Ældreministeren må træde i karakter: Dovne Lars tager gevinsten foran flittige Lise

Kære ældreminister Thyra Frank. Kender du historien om flittige Lise og dovne Lars? Ellers vil jeg gerne fortælle dig om to helt almindelige mennesker, der begge er født i 1948, og som nu er gået på folkepension.

Flittige Lise har haft en helt almindelig skolegang, fik et kontorarbejde, fik to børn, havde ingen pasningsmuligheder eller bedsteforældre, men har klaret det meste selv og forsøgt at gøre alt det rigtige. Hun er energisk, målrettet og har styr på det meste.

Dovne Lars tog studentereksamen, fik en universitetsuddannelse, fik ingen børn, har taget tingene, som de kom, været ledig det meste af sit liv, men tager det ikke så tungt: Det går nok alt sammen.

Lise ser frem til, at folkepensionsalderen kommer, og at hun trods alt har den store atp, men også en lille arbejdsmarkedspension. Hun glæder sig over, at hun kan gå pensionisttilværelsen i møde – ikke med overflod, men med en nogenlunde økonomi.

Lars har brugt, hvad der var til rådighed, og ikke tænkt de store tanker om sin pensionisttilværelse. Det går nok, tænker Lars.

Og det må Lise sande – til sin store overraskelse – at det går fint for Lars. For når Lises økonomi er gjort op med folkepensionen med en fuld atp og en lille arbejdsmarkedspension, udgør hendes udbetaling hver måned på 12.500 kr.

Lars gør også sin økonomi op, og modsat Lise har han kun en lille atp og får således udbetalt 10.500 kr.

Forskellen på Lise og Lars er, at fordi Lars nu ikke har sparet op, er han den, der får den største pension, fordi pensionen er sat således sammen, at fordi man ikke kan leve af en folkepension, har vi ældrecheck, boligydelse, helbredstillæg etc. Ydelser man på folkepension kan få oven i sin pension, og her skal man ikke være misundelig, for det er ikke spor for meget, de ydelser Lars kan få.

Fordi man ikke kan leve af en folkepension, har vi ældrecheck, boligydelse, helbredstillæg etc. Ydelser man på folkepension kan få oven i sin pension, og her skal man ikke være misundelig. Fordi man ikke kan leve af en folkepension, har vi ældrecheck, boligydelse, helbredstillæg etc. Ydelser man på folkepension kan få oven i sin pension, og her skal man ikke være misundelig.

Men så kommer forskellen på Lise og Lars. Fordi Lise har sin lille arbejdsmarkedspension og atp, ja så starter modregningen. 67 pct. af de to beløb modregnes nemlig i både ældrecheck og helbredstillæg etc., og gør man regnestykket op, har Lars 1.000 kr. mere om måneden, end Lise får udbetalt.

Så hvem var den kloge, Lise eller Lars? Synes du ældreminister Thyra Frank, at det er retfærdigt? Jeg spørger bare, kan du se på, at folkepensionen udhules hvert år og har gjort det i årtier, imens vi ser lønstigninger? Vil du bare se på, at man som folkepensionist får mindre og mindre i folkepension?

S og SF: Thyra Frank mangler fortsat at vise handling

Hvad vil du svare Lise, fordi Lise har sin lille arbejdsmarkedspension og atp, ja så starter modregningen. Er det rimeligt, at hun skal modregnes for at spare op? Hvorfor skal Lise straffes i forhold til Lars?

Som ældreminister har du dog sammen med regeringen og DF erkendt dette, idet man fra 2024 har rettet op på modregningen af en lille arbejdsmarkedspension og atp for de kommende folkepensionister, men hvad med Lise? Så ældreminister Frank: Hvad vil du gøre for folkepensionisterne? Det haster.