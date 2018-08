Vi skal have frisindet tilbage: Om 20 år bør det ikke forarge at have haft sex med over 100 personer

Jeg ønsker ikke, at samtlige kvinder skal fortælle offentligt om deres antal af sexpartnere. Det tilhører privatlivets fred, ligesom det gælder mændene. Men når de nationalkonservative – herunder Rune Selsing – dømmer personer med mange partnere, så overser de en række faktorer, samtidig med de indlægger en række forudsætninger i den enkelte relation. Herunder den forudsætning, at der altid vil være en part der bliver såret, idet de kun betragter mennesket, som enten en der udnytter eller en der bliver udnyttet.

I personlige, intime relationer kan det ikke undgås, at sandsynligheden for at blive påvirket negativt er til stede. Men i mange kortvarige, seksuelle relationer, eksempelvis one night stands, vil der næsten altid være en forventningsafstemning. Begge parter er indforstået med at det skal være kort og sjovt. Og hvad er der galt med det? Men så længe vi tabuiserer antallet af seksualpartnere ved at indskrive normer, moral og naive forventninger i dem, så risikerer vi netop at skabe grobund for skam og skyld – negative konnotationer der ikke bør være behæftet ens seksuelle livsførelse.

En anden vigtig facet, der er værd at hæfte sig ved, er forskelligheden ved hver enkelte relation. Når der i blogindlægget anvendes termer som ”konsumtænkning”, henledes tankerne på, at de enkelte relationer ikke består af andet end varer på et samlebånd. En uendelig kæde af mandelige lem, som bliver konsumeret ligestillet med materialistiske goder.

Det giver mening at indgå i en relation for nydelsens skyld, selvom det blot er flygtigt.

Ud fra denne præmis, er det ikke mærkeligt, at de samme mennesker mener, at det efter en periode med mange partnere ikke er muligt at skabe en dybere emotionel relation. At erotikken ikke kan være personlig og intim, hvis et menneske har haft mange partnere, baseret på korte forhold. Problemet er bare, at præmissen er fuldstændig forkert og bunder mere i uvidenhed og manglende indsigt i singlelivets mange facetter. Som enlig antager sex en bestemt form end i et længere forhold. Som enlig bliver sex sjældent emotionelt til trods for, at det kan være lidenskabeligt, intimt og intens.

Det er ikke et spørgsmål om, at der findes psykopatiske træk hos de involverede, hvorved de er i stand til at lukke ned for deres intime kærlighedsfølelser, men snarere en selvudviklet kontrol, hvor man gradvis åbner op for følelserne og giver lidt mere af sin person til den anden part, hvis interessen og forudsætningerne for et længerevarende forhold skulle være til stede. Denne detalje synes at have forbigået de, der ynder at karakterisere promiskuøs adfærd som psykopatisk og narcissistisk.

Noget langt alvorligere, som de nationalkonservative underbygger, er den stigende ensomhed i samfundet. Ensomhed er om noget et fænomen, der genererer følgesygdomme, både psykisk og fysisk. Lavt selvværd, depression, trøstespisning og herefter fedme og endda misbrug af afhængighedsdannende rusmidler såsom alkohol. Det er helt basalt, at alle mennesker har brug for fysisk berøring. Studier har vist, at bare et enkelt kram frigiver dopamin som modvirker tristhed, depression og sænker blodtrykket.

Som enlig er der ikke nødvendigvis en anden person tilstede i ens hverdag til at yde de fysiske berøringer. Derfor er valget nemt, når muligheden for nærkontakt byder sig og især fra en person, som både har mental og seksuel tiltrækning. I det øjeblik er det naturligt at agere på sin lyst til nærkontakt, intimitet og sex. Ikke som et rovdyr, der ønsker at tilfredsstille sine egne behov, men fordi, det er det, som er meningsgivende i den pågældende relation.

Det giver mening at indgå i en relation for nydelsens skyld, selvom det blot er flygtigt. Det er også essentielt at anerkende, at nogle mennesker i perioder af deres liv befinder sig i en sårbar situation, der gør, at de ikke ønsker at binde sig. En person, der netop er blevet skilt, hvor den pågældende er blevet såret, kan have svært ved at indgå i en ny relation i en periode. Et andet mere positivt eksempel kan være iværksætteren, der netop i en periode har dedikeret sig selv og hele sin tid til at starte et nyt projekt op. Eller månederne inden en person skal udstationeres til en anden verdensdel? Hvorfor skal disse mennesker dømmes på, at de har en række korte relationer, fordi de af helt basale grunde har svært ved at forpligte sig på længere sigt? Disse personer mener jeg endda er langt mere ansvarlige, fordi de erkender, at de netop er i en situation, hvor de er sårbare. Gør det dem til ringere mennesker, at de tilpasser deres seksualliv til deres livssituation?

En mere generel deroute, som er langt mere ultimativ, er – uanset om det er kvinder eller mænd – at vi i værste fald kan være med til undertrykke seksualiteten i sådan en grad, at den bliver obskur som i visse dele af Mellemøsten.

Hvis det først skal være efter lang tid i en relation, at vi som samfund gør det legitimt at gå i seng sammen, vil vi få mængder af mennesker, der må ty til alternativer for at få seksuel tilfredsstillelse.

Desværre er udviklingen på et essentielt område som seksualiteten gået i stå, hvilket de nationalkonservative og nypuritanismen medvirker til.

I Iran, hvor netop sex undertrykkes offentligt, er der opstået en sexkultur, hvor analt samleje er at fortrække blandt kønnene, da det ikke medfører børn eller i værste tilfælde fratager kvindens ærbarhed ved bristet jomfruhinde. De unge mennesker i Iran knalder løs bag gardinerne, og tilfældig sex er i dag yderst udbredt til trods for landets restriktive moralnormer.

Resultatet er her, at kvinder endnu engang er blevet degraderet til sexobjekter, der konsumeres, mens ingen kan tale om det offentligt. Ingen kan stille mændene til ansvar, tilliden mellem kønnene er minimal, og utroskab er en konstant risiko, der kan trække tæppet væk fra de kvinder, der endelig har fundet en fast ægtefælle.

Og her er de nationalkonservative og jeg formodentligt helt enige om, hvad konsekvenserne vil være, hvis vi nedfælder samme type fordømmende moral over sexlivet. For det er rent faktisk de elementer, disse konservative nypuritanere advokerer for. Manglende seksuel frigørelse, oplysning og dialog herom. Ønsket om at afholde dialog om sex ude af den offentlige debat, hvor konsekvenser og fordele ikke debatteres og kan derfor i den grad være ødelæggende for vores samfund. Det gør os afstumpede, ligeglade, fordomsfulde og tingsliggør kærligheden så vi mister evnen til at indgå i langvarige relationer. Det er ikke samfundsdegenererende at have en fri og oplyst debat om seksualitet i samfundet, så længe mennesker indgår i ligeværdige relationer.

Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark har nået rigtigt langt med ligestillingen, hvad angår uddannelse, løn og muligheder. Alt sammen nedfældet i juridiske rettigheder. Men desværre, på et essentielt område som seksualiteten, er udviklingen gået i stå, hvilket de nationalkonservative og nypuritanismen medvirker til.

I 70'erne og starten af 80'erne kæmpede kvinderne bravt for deres seksuelle ligestilling med mændene. En kamp der en del år senere bar synlig frugt til glæde for landets kvinder. Et konkret eksempel er tilgangen i 90'erne, hvor det på stranden var normen at kvinder lå topløse, badede topløse, og sågar i nogen tilfælde stod i kø ved iskiosken, blot iført bikinitrusser. Præcis som mændene kunne og i dag kan i badebukser. At kampen for kvinders seksuelle ligestilling med manden har lidt et alvorligt tilbageslag, er desværre et synligt faktum et kvart århundrede senere. På stranden er det sjældent, at der solbades topløs. De bare bryster ses næppe længere i bølgerne blå, og at kvinder skulle stå i kø ved iskiosken uden top, er decideret utænkeligt.

Det frisind skal vi tilbage til og videreføre, så vi om 20 år forhåbentligt ikke kan skabe en større debat eller forargelse over at have samleje med over 100 mænd eller kvinder.