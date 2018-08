Debat: Martin Henriksen bestemmer dansk udlændingepolitik, når Uffe Elbæk har storhedsvanvid

For pokker da, Uffe! Hvor meget ”alternativ” er der over fortsat at lade Martin Henriksen og Dansk Folkeparti svinge taktstokken i dansk udlændingepolitik? Og hvor meget ”alternativ” er der over at lade Løkke forblive statsminister – udover udsigten til et mere skævt Danmark. Både socialt og økonomisk.



Alternativets udmelding om, at Uffe Elbæk er statsministerkandidat kan man mene meget om, men hvad der skriger endnu mere til himlen er, at han samtidig opstiller et parlamentarisk ultimatum, som kan kuldsejle Danmark og ikke mindst ambitionen om at gøre Danmark til verdens grønneste land (igen). For ikke at nævne Socialdemokratiets og Alternativets fælles ambition om at bryde med uligheden og øge sammenhængskraften. Elbæk vil nemlig hellere lade Løkke fortsætte som statsminister end lade Mette Frederiksen overtage statsministerposten, fordi han altså vil være statsminister.

Hvis jeg var medlem af Alternativet, var det nok nu, at jeg ville afbryde fællesdansen og fællessangen for så at spørge partilederen om, hvad han forestiller sig, der vil ske med Alternativets politiske visioner, hvis vi ikke får et regeringsskifte?

Uden at virke alt for polemisk får man alligevel lyst til at spørge Alternativet og Uffe Elbæk, om de selv mener, at de har styr på de parlamentariske mellemregninger? Vi tager et regneeksempel. For nemheds skyld regner vi med, at næste valg ender nøjagtig som det foregående. Der bliver ikke rykket ved mandatfordelingen. Hvis Alternativet så nægter at pege på andre end Uffe Elbæk som statsminister, er det en ren parlamentarisk sejr til den siddende regering med Dansk Folkeparti som den uformelle magthaver.

Men tilsyneladende er Uffe Elbæk opmærksom på, hvad hans alternative parlamentariske eksperiment kan føre med sig. Til JP sagde han forleden: »Løkke skal da have en chance. Jeg glæder mig til at høre, om han er blevet mere grøn ...«

Det udsagn er for mig et vidnesbyrd om, at Elbæk ikke har forstået, at politik ikke er for sjov, men er hamrende alvorligt. Samtidig underbygger Elbæks ord også en snigende fornemmelse af, at den er helt gal med selvforståelsen hos Alternativet.

Der findes altså ikke i Uffe Elbæks hoved et alternativ på centrum-venstre-fløjen, end at han skal være statsminister. Paradoksalt, når man tænker på Alternativets vision om at skabe en bedre politisk kultur.

Hvis jeg var medlem af Alternativet, var det nok nu, at jeg ville afbryde fællesdansen og fællessangen for så at spørge partilederen om, hvad han forestiller sig, der vil ske med Alternativets politiske visioner, hvis vi ikke får et regeringsskifte? Så sidder vi tilbage med Lars Løkkes skattelettelser til de velbjærgede, regeringens grønne parti, De Konservative, uden grønne ambitioner, Liberal Alliance uden blik for social sammenhængskraft og ikke mindst Dansk Folkepartis kagespisning og udlændingepolitik. Og endnu mere grotesk, så vil Alternativet have ingen politisk indflydelse. Ingen.

Jeg har stor respekt for, at man stiller sit mandat til rådighed for danskerne. Men jeg kommer aldrig til at begribe, at man er villig til at sætte danskernes fremtid over styr på den måde, som Uffe Elbæk gør. Alternativet har mange gode politiske visioner, Mette Frederiksen har danmarkshistoriens største grønne ambition – men begge dele kan meget vel ende på møddingen – hvis Alternativet ikke kommer på alternative tanker.