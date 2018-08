Majbritt Maria Nielsen gik helt galt i byen, da hun i sin klumme forleden påstod, at seksualitet er noget medfødt. Kun pædofile kan synes, at børn er kønsvæsener; men når hun yderligere bruger ordet ”dåbsgave” om barnets påståede medfødte seksualitet, er det lige før, man ”løber skrigende bort” og synes, at sex er lige så forfærdeligt, som ordet lyder.

Gad vide, om niqab-damen, som der blev refereret til i klummen, overhovedet vil forstå Majbritts snørklede belæring om frihedsrettigheder (hvis sex er en medfødt dåbsgave, kan man slet ikke tale om frihed, undtagen valg af partner); men når hun andetsteds oplyser om sit medlemskab af ”muslimer for fred og frihed”, kan man godt falde om af grin: Er damen ikke klar over, at hun er kommet til Danmark? Den åndsformørkede niqab kunne godt tyde herpå.