Debat: Frisind i ordets mest ekstreme betydning

Når jeg en stille stund sidder og betænker verden og menneskenes børn, kommer fortællingen om syndfloden i mine tanker – altså denne fortælling om en ark, redningen af en mand og en verden i selvvalgt frit spin uden tanke på retningen – en retning, som ultimativt uvægerligt vil føre til undergang og dom for denne nytolerante verden.

Mennesket, denne fantastiske skabning, som adskiller sig så markant fra dyrene, har næsten kamikazeagtigt besluttet, at absoluttet med guddommelig autoritet skal vige for begrebet tolerance og frisind i ordenes mest ekstreme betydning. Nu kæmpes kampen indædt for, at alt er lige normalt, lige godt og lige rigtigt – vi er blevet til svævende tilfældigheder, der gives en øjensynlig ultimativ frihed.

Findes de virkelig endnu? En af de få tilbageværende fundamentalister, som i fuldt alvor mener, at hvert eneste menneske er unikt skabt, elsket og sat i verden af en skaber, som hårdnakket hævder at vide, hvad der er bedst for hans skabning. Ja, de er der endnu – hvor længe mon tolerancen over for sådanne mennesker findes?

I den stille stund sørger jeg på vores vegne over, at arken igen næsten er bygget færdig, og de mørke regnskyer igen kan ses i horisonten, uden at vi ænser noget som helst – men døren er stadig åben.