Når nogle, SF, Enhedslisten og Alternativet, ønsker at markere Copenhagen Pride med regnbueflag ved Christiansborg, viser det, at de har en skæv forståelse af Folketingets opgave. Det er ikke Folketingets plads at være politisk. Partierne skal være politiske, men for at de kan være det på en tryg og ordentlig måde, må Folketinget som institution være neutralt område.

Vort folkestyre er baseret på grundloven, og derfor bør Folketinget som institution ikke have en holdning til politiske emner, ud over hvad grundloven siger.

Folketinget kan altså godt udtrykke sig om religions- og ytringsfrihed, som er værdier, der er indlejret i grundloven, ligesom folketingsåret kan indledes med gudstjeneste, fordi folkekirken har en særlig plads i grundloven.

LGBT-personer og deres kamp for rettigheder er derimod ikke indskrevet i grundloven, og de er heller ikke ukontroversielle i en grad, så det kan siges at være universel fornuft at støtte sagen. Hvis Folketinget som institution vælger at støtte priden, så sender Folketinget det signal, at det ikke længere er legitimt for danske borgere og især danske politikere at have konservative holdninger på dette område og eksempelvis kæmpe imod juridisk kønsskifte og muligheden for ikke at have et køn, ligesom den gruppe i befolkningen, der ønsker, at ægteskabet skal være forbeholdt mand og kvinde, med rette vil kunne føle sig stemplet som udanske.

En pride er ikke upolitisk og ukontroversiel. Det er jo derfor, den afholdes, og derfor skal Folketinget i respekt for demokratiet og mindretallene undlade at have en holdning til sager som denne.