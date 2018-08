Debat: Kommunernes overskud skal deles ud

Der er skrevet om dette mange gange før – men ingen folketingspolitiker synes at forholde sig hertil: Er det en kommunal opgave at spare op og investere skatteborgernes penge? If. JP ligger kommunerne inde med 44 mia. kr. ”på kistebunden”. Dvs. at hver eneste dansker i gennemsnit har små 8.000 kr. liggende hos kommunerne. Penge, som vi vist alle gerne selv vil råde over i stedet for, at nogle kommunale embedsmænd og politikere ”leger investorer” med vores penge.

Hvorfor udfører en kommune andet end de opgaver, en kommune er sat i verden til, nemlig servicering af borgerne – herunder tilvejebringelse af forskellige ydelser til den enkelte borger og til fællesskabet? Investering kan aldrig være en kommunal kompetence. Der er næppe andre end kommunalpolitikerne og deres embedsmænd, der har fornøjelse af, at kommuner beskæftiger sig med at investere. Kommunernes kasseoverskud, der åbenbart er resultat af for meget indkrævet i skat, skal naturligvis retur til borgerne.