Praktiserende læge råber højt: Vi tager ikke hånd om de gamle og skrøbelige patienter

Som praktiserende læge må jeg råbe vagt i gevær, når jeg ser et system, der svigter de gamle og skrøbelige patienter.

Gennem det sidste halve år har jeg haft tre forskellige forløb, hvor den pågældende patient ikke magtede at tage til et center, som er placeret i Svendborg, når nu de selv bor i Odense. Udvalgte ældre og meget komplekse patienter har brug for en seng under accelererede forløb (læs: kræftforløb).

Har jeg som læge sagt kræft, skal de gamle ældre og skrøbelige til centeret i Svendborg. »Det vil jeg ikke«, »men hvordan skal jeg finde derhen?«, »jeg har ingen energi og overskud«, »jeg glemmer at tjekke min e-Boks for tider på sygehuset«, »det kan jeg ikke finde ud af, Birgitte«, »min datter bor i Jylland og kan ikke tage fri igen og følge mig på sygehuset.«

Det mest naturlige spørgsmål er så: Er der nogen, der kan følge hende af sted? En medicinstuderende, en sygeplejerskestuderende eller en kommunal medarbejder? Nej, det er der ikke, som det er nu. Jeg har forespurgt Odense Kommune, og »det er ikke en service, som de tilbyder inden for deres rammer,« er svaret. Men hvad hvis det er som beskrevet, at familien bor langt væk? Det tager let en hel dag at hente i bil, få tøjet på, parkere, vente, køre tilbage, hjælpe af tøjet og køre hjem igen. Det trækker tænder ud for mange pårørende, der tynges af skyld. Den gamle eller skrøbelige udebliver derfor fra et stort setup af undersøgelser på sygehuset, og det er dyrt.

Kan du ikke bare indlægge hende på sygehuset? Jo, det kan jeg godt, men efter mindre end 24 timer er hun hjemme igen, da hun godt kan klare sig i eget hjem og ikke er akut syg.

Punkt 1: Vi savner en, der kan følge patienten på sygehuset. Punkt 2: Vi savner et sted, en aflastning kommunalt, hvor disse ældre og skrøbelige kan være under udredningsforløb, hvor der kræves fremmøde mange gange på sygehuset inden for kortere tid. Punkt 3: Vi savner en transportordning, som sygehuset arrangerer, for hver gang det indkalder disse gamle eller skrøbelige patienter.

Vi svigter lige nu de gamle og skrøbelige patienter ved at indrette et sundhedsvæsen med mange ambulante forløb, uden at vi sørger for, at de når frem til undersøgelserne.