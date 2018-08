Det er utroligt, at JP’s lederpanel under overskriften »Blikket udefra« vil bruge så god spalteplads til at fremføre positive forklaringer på den gang højrefløjsfinansieret flop om den danske samfundsmodel, som Trish Ann Regan (TaR) på Fox News har fremturet med.

Utroligt, fordi jeg i flere år har betragtet avisen som en af de ypperste i landet til at forsvare ytringsfriheden, og fordi TaR’s sammenligning af Danmark og Venezuela er så håbløs, at ethvert forsvar af udtalelserne burde være nok til, at ansvarlige journalister på vor side af Atlanten – uanset deres ønsker til en fremtidig dansk regering (se lederens omtale af Kristian Jensens forståelige reaktion) burde beskæftige sig med at bekæmpe medieejernes behov for at komme med udokumenterede påstande, der passer i magthavernes kram.

Det er klart, at fløjene i dansk politik presses. Der er næppe tvivl om, at et stort flertal af Danmarks borgere føler sig bedst tilpas med, at goderne fordeles rimeligt. Vi føler os sikkert også som helhed godt ledet. Derfor er det prisværdigt, når en liberal politiker som Kristian Jensen, der ved, at vor samfundsmodel tilgodeser det store flertal, vover et øje og reagerer, når et amerikansk taleorgan for de mest yderligtgående republikanere blander Danmark ind i deres for tiden noget forplumrede dagsordener.

Både republikanere og demokrater i USA er som partier langt ude til højre – set med danske øjne. Amerikanere følger ikke pressen så tæt, som vi gør det her i landet. De ser tv og bliver altså fodret af kanaler som Fox News. Det er skræmmende. Forhåbentlig kan vi i nogle år endnu have en kritisk og seriøs presse og stadig tro på USA som en seriøs global partner. Men odds er imod os, hvis vore egne dagblade ryger for langt ud ad tangenten!