Der er masser af grunde til at drikke. Selv om artiklen i JP forleden fokuserer på de højtuddannede, viser tallene i artiklen tydeligt, at drukkulturen er bredt funderet. Der er f.eks. flere med kort end lang uddannelse, der overskrider den såkaldte højrisikogrænse. Det er ikke overraskende, at alle sociale lag holder fast ved denne last.

Det er kun overraskende, hvis de kan nøjes med den. Sundhedsfagligt er det umiddelbart trist, men behovet for en flugt fra virkeligheden kan ikke undervurderes. Det pinligt enkle svar er jo, at vi godt kan lide at være fulde. Det gælder ikke mindst for de højtuddannede. Hjernen er på overarbejde dagen lang i videnssamfundet.

Den praktisk talt koger, når dagen er ved at gå på hæld, og alkohol i alverdens smukke afskygninger står klar som en afkølet pool. Med et hovedspring ned i de kølige væsker glemmer vi bunkerne på skrivebordet, chefens formaninger, de personlige forandringsmål og halvhjertede karriereplaner.

Vi glemmer vores håbløse CO 2 -aftryk og den konstante globale skyldfølelse. Vi glemmer vores sociale angst og civiliserede fernis. Drikker vi nok, glemmer vi helt, at samfundet eksisterer uden for vores egen lille hærværkszone. Alkoholen bibringer et frirum for vildskab og behovsdyrkelse i et land, hvor alt er flisebelagt, kortklippet og kontrolleret.

I Alkohol A/S er der ingen planer, ingen værdier, ingen mission eller vision. Tror man, at behovet for dette frirum forsvinder med oplysningskampagner og løftede pegefingre, tager man grueligt fejl. Frirummet er selve forudsætningen for, at det hele ikke går op i limningen. Og netop fordi smøgerne og den fede mad – for de højtuddannedes vedkommende – er lagt på hylden, står alkoholen endnu stærkere tilbage som eskapistisk værktøj.