En studievært på Fox News har sammenlignet Danmark og Venezuela. Begge lande er jo socialistiske, lød ”analysen”. Jyllands-Postens leder afviser naturligvis påstanden. Og dog.

Lederskribenten kan alligevel ikke nære sig og skriver: »Tilsvarende kunne man spørge, om Fox News – alle faktuelle fejl og misforståelser ufortalte – har en pointe i, at det danske samfund fra den anden side af Atlanten kan forveksles med socialisme. Det er nærliggende at spørge om, når vi har en liberal finansminister, der ikke vil lempe skatten og blot lader den offentlige sektor vokse.”

Nu er lederen i en avis per definition ikke ”fake news”. For lederen er nemlig ikke ”news”. Til gengæld er Jyllands-Postens leder ”fake” eller i det mindste galt afmarcheret.

Om Fox-kritikken af Danmark: Når sandheden skal frem

JP kunne jo starte med at læse det interview i Berlingske, som der refereres til: »Vores udgangspunkt i Venstre har siden 2001 været et skattestop. Udgangspunktet har været, at vi lover det, vi kan være sikre på at holde. Vi kan holde skatterne i ro og sørge for, at de ikke bliver sat op. Hvis der bliver mulighed for at sænke dem efterfølgende, synes vi, det er positivt,« sagde jeg – og tilføjede: »Men jeg kan hverken sidde her eller senere og love, at vi har en bestemt plan for skattelettelser.«

Man er velkommen til at mene, at mine udsagn er for moderate og forsigtige. Men det er decideret ukorrekt at tage dem som udtryk for, at jeg »ikke vil lempe skatten«.



Jeg undrer mig også over Jyllands-Postens lederskribent med hensyn til spørgsmålet om vækst i det offentlige forbrug. Regeringen har klart og tydeligt tilkendegivet, at vi vil acceptere en moderat vækst i det offentlige forbrug på 0,3 pct. om året – hvortil kommer udgifter muliggjort af reformer samt øgede investeringer i danskernes sikkerhed.

Det fremgår krystalklart af regeringsgrundlaget.

Som finansminister er det min opgave at holde styr på den offentlige økonomi. Og jeg bliver bestemt ikke beskyldt af mine kolleger for, at jeg »blot lader den offentlige sektor vokse«. JP kan jo sende sin politiske redaktør ind på Christiansborg og spørge.

Det fremgår krystalklart af regeringsgrundlaget. Det fremgår krystalklart af regeringsgrundlaget.

Faktisk er den offentlige sektors andel af Danmarks samlede økonomi faldet siden valget i 2015 og dermed også med mig som finansminister. Med en høj vækst i samfundet som helhed og en moderat vækst i den offentlige sektor vil den udvikling fortsætte.