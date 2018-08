Opråb til Folketinget: Den faldende sats for dagpengene er en tredobbelt trussel mod den danske model

De fleste er enige om, at den danske model er en afgørende hovedhjørnesten på det danske arbejdsmarked. Det handler om overenskomster, som parterne forhandler og efterfølgende sammen står bag. Det handler om trepartssamarbejde, hvor arbejdsmarkedets parter løser vigtige samfundsmæssige problemer.

Og så handler det om flexicurity; at vi i Danmark har et ultrafleksibelt arbejdsmarked, hvor man let kan hyre og fyre, samtidig med at de ledige opkvalificeres og hjælpes tilbage i arbejde. Vi har en international høj jobomsætning i Danmark, og vi ligger helt i EU’s top, hvad angår at få arbejdsløse hurtigt i job.

Men netop flexicuritysystemet er under angreb. Der bliver sparet på den aktive arbejdsmarkedspolitik og sikkerheden i modellen er bare blevet forringet og står til yderligere forringelser de kommende mange år.

Korrigeret for skat og fradrag for kontingent finansierer de a-kasseforsikrede knap 60 pct. af udgifterne til dagpenge, mens staten altså kun står for godt 40 pct.

Dagpengeperioden er forkortet, de supplerende dagpenge er forringet, dagpengenes dækning i forhold til lønningerne på det danske arbejdsmarked er faldet over en længere årrække og vil falde endnu mere frem mod 2025.

Særligt den faldende sats er en trussel mod den danske model. Hvis ikke lønmodtagere er sikret med en ordentlig kompensation ved ledighed, er det klart, at vi som fagforeninger er nødt til at sikre vores medlemmer på anden vis.

Mange af vores medlemmer oplever således i stigende grad at blive økonomisk presset, hvis de får en lidt længere periode med ledighed.

Der er i forvejen stor utryghed blandt 3F’s medlemmer. Det kom for nylig til udtryk i undersøgelse blandt 3F’erne, hvor 70 pct. svarede, at generationerne efter vil være dårligere stillet, end de selv har været.

Blandt 3F’ere, der har været ramt af ledighed inden for en toårig periode, mener 64 pct., at tryghed ved arbejdsløshed er det vigtigste politiske tema. Hele 85 pct. af de adspurgte mener samtidig, at der på den politiske dagsorden skal mere fokus på tryghed ved ledighed, herunder dagpengenes niveau.

For en tømrer, der kan blive afskediget med få dages varsel, er det afgørende, at vi har et godt og trygt dagpengesystem. Fleksibiliteten skal modsvares af sikkerhed. Sikkerhed for, at man kan betale husleje og købe mad og tøj til familien.

Det er en myte, at dagpengemodtagere ikke søger arbejde, fordi man kan leve ordentligt. Det gjorde danskerne inden udhulingen af dagpengene satte ind, og det gør de nu.

I 3F tror vi på, at trygge mennesker tør. De tør tage uddannelse og har overskud til selv at gøre alt for at komme i arbejde. Det er den danske model, og derfor vil 3F nidkært kæmpe for, at udhulingen af dagpengesystemet stoppes.

Vi har ikke nogen ambition om at lave afgørende om på systemet – men uden en rimelig dækningsgrad vil vores medlemmer ikke opleve den tryghed som f.eks. andre grupper på arbejdsmarkedet har gennem længere opsigelsesperioder eller økonomisk kompensation ved afskedigelser.

Vi vil derfor opfordre Folketingets partier til øjeblikkeligt at stoppe udhulingen af dagpengenes dækning. Det er ikke kun en gevinst for lønmodtagerne, men for hele Danmark. Vi skal fastholde – ikke ødelægge den unikke danske model, herunder opbakningen til dagpengesystemet. Samtidig er systemet – til finansministeriets beroligelse – klart det mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Vores dagpengesystem er således allerede i dag relativt billigt. Korrigeret for skat og fradrag for kontingent finansierer de a-kasseforsikrede knap 60 pct. af udgifterne til dagpenge, mens staten altså kun står for godt 40 pct.

Sammenlignet med udgifterne til en kontanthjælpsmodtager slipper staten også markant billigere med omkring 30.000 kr. årligt. Derudover kommer udgifter til administration og hjælp til de ledige, udgifter, som i dag i a-kassesystemet finansieres af a-kassekontingentet ud over statsbidraget.

Det vil derfor i tredobbelt forstand være dumt at sænke dagpengesatsen. Det vil gå hårdt ud over danske lønmodtagere, det vil ødelægge vores flexicuritymodel, og det vil belaste samfundsøkonomien.