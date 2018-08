Debat: Udlændingestemmerne er fordelt

Hvis der skal flyttes stemmer ved det kommende folketingsvalg, skal det ikke ske gennem retorikken på udlændingeområdet, som et stort flertal i Folketinget er enige om.



Stemmerne på udlændingeområdet er nemlig allerede fordelt. Det viser de seneste meningsmålinger. Tilslutningen til de enkelte partier har nemlig ikke ændret sig ret meget siden valget i 2015. Bortset fra en nedgang for Dansk Folkeparti.

Alligevel vil flere partier havde yderligere stramninger på udlændingeområdet. Dette til trods for, at de, som er enige i disse partiers udlændingepolitik, fortsat vil stemme på disse partier, således at de bare beholder de vælgere, de havde i forvejen.

Venstre er et godt eksempel på, at såkaldte stramninger og en hård retorik fra Inger Støjberg og hendes trofaste vandbærer Marcus Knuth ikke har betydet, at Venstre har hentet et eneste af de 13 mandater tilbage, som partiet tabte ved sidste valg i 2015.

Socialdemokraterne og de andre strammerpartier har heller ikke fået en større opbakning, selv om de har bakket op om den hårde retorik og de mange strammerforslag.

Der er ingen tvivl om, at hvis der skal flyttes stemmer i valgkampen, er det således ikke udlændingepolitikken, partierne skal satse på.

1. I stedet er det sundhedspolitikken, hvor man bør sikre bedre behandling af patienterne, så de f.eks. ikke skal ligge på gangene. Samtidig bør man sikre læger, sygeplejersker og andet personale bedre arbejdsvilkår.

2. Det er socialpolitikken ved at forbedre vilkårene for de udsatte grupper i det danske samfund.

3. Det er miljø- og klimapolitikken, som har brug for en voldsom opgradering.

4. Det er rammevilkårene for danske landbrug, som er hårdt ramt af sommerens tørke. Det er ikke nok med tomme ord. Der er brug for handling.

5. Endelig bør man satse på kulturen gennem at fjerne toprocentsbesparelsen på området. Denne besparelse har ramt hårdt. Derfor skal den væk nu.

Det burde Venstre tænke over i den kommende tid.