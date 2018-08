Jeg har ledet mange kampagner omkring generel sundhed herunder alkohol i Landsforeningen Ungdomsringen. Hovedtesen var altid: Ingen moralske påhit, det giver ingen virkning.



Men nu er den så gal igen. Kære venner, de rige drikker for meget. Det nye mantra har nået avisernes forsider. Askese skal være det nye forebyggende våben, som Sundhedsmyndighederne tilbyder.

Nu må det stoppe. Hver eneste dansker har et ansvar for sit eget liv, og det gælder endnu. En voksen kan bestemme over sit eget legeme og indholdet af dette. Der er ikke evidens for, at rige bliver mere syge af at drikke alkohol end andre befolkningsgrupper.

Der er evidens for, at vi snart har nået en ”hype”, så det næste skridt må være et klip i livskørekortet, så tre klip ingen adgang giver til læge eller sygehus i tre år, hvis man ikke følger sundhedsguruerne på parnasset effektueret af den lokale dagligvareforretning eller vinhandel: »Hov de der! Jeg så dem i går. Så de har fået mere end de anbefalede genstande i denne uge.«

Stop nu de evindelige moralske korstog. Er det et led i at bevare sin stilling, at der ca. en gang om året røres rundt i gryden? Folk er mere end oplyste om alkohol. Alle sygdomme er jo ikke fremkommet alene ved alkoholindtagelse. Det er der evidens for. Sygdomme forekommer af en kombination af mange forskellige ingredienser.

Alkohol er det nydelsesmiddel skadeligt eller ej, som langt de fleste mennesker tyr til, når de trækker stikket efter en lang arbejdsdag. Den endorfinindsprøjtning, det gir ved at være god ved sig selv, overhaler langt de gener, som indtagelsen eventuelt medfører.